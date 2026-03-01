Autoridades investigan ataque armado que dejó dos muertos y dos heridos en Tolima

Las autoridades investigan un ataque armado que dejó como saldo lamentable a un menor de edad herido, al igual que a una gobernadora indígena en el departamento del Tolima.

Autoridades investigan ataque. Hay dos muertos y dos heridos. Foto: Adobe Stock

Sobre el incidente violento, el Ejército informó que “hasta la vereda Guadualito, del municipio de Coyaima, Tolima, soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, de la Sexta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, llegaron para atender a un menor de edad, miembro de una comunidad indígena, que resultó herido con arma de fuego”.

Añadió la institución militar que “así como a la gobernadora indígena. Estos hechos se habrían producido luego de que hombres armados asesinaran a dos personas y causaran heridas al joven y a la mujer”.

Ejército brinda primeros auxilios al menore de edad herido. Foto: Ejército

El Ejército aclaró que “las autoridades correspondientes adelantan las investigaciones para determinar a los responsables de esta acción delictiva. Los soldados, respetando los derechos humanos y las costumbres indígenas, a través de su enfermero de combate, atendieron a estas dos personas que fueron trasladadas al Hospital de Coyaima, tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo del Tolima”.

De otra parte, el Ejército reportó la captura de un sujeto que sería importante para las disidencias de alias Calarcá.

“Tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional lograron la captura de 5 integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, entre ellos alias Joiner o Yoiner, segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, en zona rural de Vista Hermosa, Meta”, indicó el Ejército.

Explicó la institución castrense que “el resultado se produjo gracias a un trabajo riguroso de inteligencia militar, planeamiento operacional y maniobras tácticas desarrolladas por soldados del Batallón de Despliegue Rápido n.º 31, de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 11”.

Sobre el accionar de este sujeto y sus hombres, dijo el Ejército que lo “interceptaron en una vía terciaria de la vereda Nueva Colombia a esta comisión armada que se desplazaba con órdenes de reorganizar estructuras ilegales en el suroriente del país”.

Golpe a las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Foto: Ejército

“Durante la operación militar fueron capturados cuatro hombres y una mujer, entre ellos alias Joiner, segundo cabecilla de la Estructura Marco Aurelio Buendía; alias Marlon, segundo cabecilla de finanzas de la misma estructura, y alias Yuri, compañera sentimental de alias Joiner y quien se desempeñaba como enfermera de este grupo armado”, concluyó.