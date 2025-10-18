Autoridades mantienen vigilancia sobre posible sistema ciclónico en el mar Caribe

Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades encargadas de la vigilancia de los fenómenos climatológicos del país, en compañía de las diversas fuerzas militares del Estado, anunciaron una vigilancia a un sistema ciclónico que se desarrolla en el mar Caribe.

“La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales —integrada por el IDEAM, DIMAR, Aerocivil y la Fuerza Aérea Colombiana— informa que se encuentra monitoreando una onda tropical ubicada en el centro del océano Atlántico que, según los más recientes análisis, presenta una probabilidad baja (30 % en los próximos 7 días) de convertirse en un ciclón tropical en el mar Caribe", puntualiza el comunicado.

Los fenómenos pueden causar alteraciones en el oleaje de la región. | Foto: AP

Este tipo de fenómenos se desarrollan mediante potentes ráfagas de viento y lluvias intensas, y su formación depende de la interacción entre aguas cálidas y frías, lo que propicia el desarrollo de ciclones.

Por otra parte, los expertos en la materia señalan que los modelos de pronóstico y monitoreo meteorológico indican un incremento importante en las lluvias, vientos y oleaje a comienzos o mediados de la próxima semana, asociado al acercamiento del sistema hacia el área del Caribe colombiano.

Las instituciones del país vigilan en todo momento los fenómenos naturales que se presentan y trabajan de manera coordinada con otras naciones para establecer el recorrido de los ciclones.

Por otra parte, la temporada de huracanes y formaciones atmosféricas es seguida cada año por miles de personas que buscan conocer a fondo las condiciones de las mismas y así realizar predicciones más precisas.

La temporada de huracanes es vigilada en todo momento. | Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Hasta el momento, no se ha activado ningún nivel de alerta, pero se comunicará de inmediato cualquier cambio que implique la activación de los protocolos correspondientes, en caso de que el sistema evolucione y represente una amenaza para el país”, puntualiza el comunicado.

Recomendaciones y advertencias de las autoridades

Las autoridades advierten que los habitantes de zonas costeras deben estar atentas a los comunicados oficiales de los organismos de emergencia, y atender el llamado a las acciones preventivas.