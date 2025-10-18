Suscribirse

Nación

Autoridades mantienen vigilancia sobre posible sistema ciclónico en el mar Caribe

La actividad en el mar Caribe es seguida minuto a minuto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 6:12 p. m.
Onda tropical ubicada en el centro del océano Atlántico
Onda tropical ubicada en el centro del océano Atlántico | Foto: Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales

Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades encargadas de la vigilancia de los fenómenos climatológicos del país, en compañía de las diversas fuerzas militares del Estado, anunciaron una vigilancia a un sistema ciclónico que se desarrolla en el mar Caribe.

“La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales —integrada por el IDEAM, DIMAR, Aerocivil y la Fuerza Aérea Colombiana— informa que se encuentra monitoreando una onda tropical ubicada en el centro del océano Atlántico que, según los más recientes análisis, presenta una probabilidad baja (30 % en los próximos 7 días) de convertirse en un ciclón tropical en el mar Caribe", puntualiza el comunicado.

Huracán Lee
Los fenómenos pueden causar alteraciones en el oleaje de la región. | Foto: AP

Este tipo de fenómenos se desarrollan mediante potentes ráfagas de viento y lluvias intensas, y su formación depende de la interacción entre aguas cálidas y frías, lo que propicia el desarrollo de ciclones.

Contexto: ¿Lloverá este sábado o no? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para este 18 de octubre

Por otra parte, los expertos en la materia señalan que los modelos de pronóstico y monitoreo meteorológico indican un incremento importante en las lluvias, vientos y oleaje a comienzos o mediados de la próxima semana, asociado al acercamiento del sistema hacia el área del Caribe colombiano.

Las instituciones del país vigilan en todo momento los fenómenos naturales que se presentan y trabajan de manera coordinada con otras naciones para establecer el recorrido de los ciclones.

Por otra parte, la temporada de huracanes y formaciones atmosféricas es seguida cada año por miles de personas que buscan conocer a fondo las condiciones de las mismas y así realizar predicciones más precisas.

Temporada de huracanes en Colombia 2023
La temporada de huracanes es vigilada en todo momento. | Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Hasta el momento, no se ha activado ningún nivel de alerta, pero se comunicará de inmediato cualquier cambio que implique la activación de los protocolos correspondientes, en caso de que el sistema evolucione y represente una amenaza para el país”, puntualiza el comunicado.

Contexto: Así se vio la fuerte granizada que cubrió esta tarde el norte de Bogotá

Recomendaciones y advertencias de las autoridades

Las autoridades advierten que los habitantes de zonas costeras deben estar atentas a los comunicados oficiales de los organismos de emergencia, y atender el llamado a las acciones preventivas.

Junto a esto, ante cualquier emergencia deben comunicarse de manera directa con las autoridades para que estas puedan realizar las labores necesarias por medio de los equipos destinados a dichas labores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Federico Gutiérrez hace grave advertencia por protestas: “Quieren incendiar el país, ya activaron las primeras líneas”

2. Colombia sorprendió a Francia en el Mundial Sub-20: video del gol con el que le madrugó Perea

3. El conmovedor mensaje de Consuelo Luzardo tras la muerte de Gustavo Angarita: “me vas a hacer mucha falta”

4. Gol clave en el Bayern Múnich vs. Dortmund tuvo magia de Luis Díaz: acabó en blooper y es viral

5. Autoridades mantienen vigilancia sobre posible sistema ciclónico en el mar Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ClimaIdeamCiclón Tropical

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.