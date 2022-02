Bogotá habría superado cuarto pico de contagio covid-19, según alcaldesa Claudia López

El anuncio lo hizo la mandataria local en la misma intervención en la que aseguró que el tapabocas ya no sería obligatorio en los espacios abiertos de la ciudad.

Este 23 de febrero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció algunas declaraciones a la opinión pública en relación con la covid-19 y algunos cambios que tendrá la ciudad en cuanto a los cuidados que los ciudadanos deberían tener frente a esta enfermedad.

En rueda de prensa, la primera mandataria de los bogotanos aseguró que el cuarto pico de la pandemia ya se superó en la capital colombiana, por lo que, en este preciso episodio, ya no sería obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos.

“Si podemos estar a un metro del que está al lado nuestro, en esta etapa de cuidado, después del 94 % de vacunación, después de haber superado el cuarto pico de la pandemia por ómicron (la variante dominante de la covid-19), no es necesario usar el tapabocas obligatoriamente en espacios abiertos donde no haya aglomeración y podamos estar a un metro de la persona que está cerca nuestro”, dijo López.

Asimismo, la alcaldesa añadió: “Gracias a que nos hemos cuidado, creemos que estamos en la posibilidad de adoptar nuevas medidas de cuidado, creemos que llegó el momento de no tener permanentemente el uso del tapabocas, en ciclovías, en los parques, en espacios abiertos. En esta etapa de cuidado no es necesario usar el tapabocas”.

Gracias al cuidado colectivo y la vacunación, hoy podemos decir que Bogotá superó el 4to pico de la pandemia. El sistema de salud no colapsó, la ocupación UCI y los casos positivos siguen en descenso y vamos bien en vacunación:+ del 90 % de la población meta con esquema completo. pic.twitter.com/tohjGuFucZ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 23, 2022

No obstante, para López es un tema de gran importancia mantener el uso del tapabocas como una opción para evitar el contagio, ya sea del nuevo coronavirus u otras enfermedades, por lo que invitó a la ciudadanía a no abandonar del todo este elemento. “Quienes tengan síntomas o quienes no se han vacunado aún deben usar tapabocas obligatorio en espacios abiertos”, insistió.

Por otra parte, aseguró que esta medida solo entraría a regir para los espacios abiertos; a los cerrados como instituciones educativas, transporte público, iglesias u otros, sí se debe asistir con el tapabocas como un requisito obligatorio.

“Podemos proponer con evidencia científica que en Bogotá ya no sería necesario usar tapabocas en espacios públicos en la ciudad. Pero el tapabocas, en dado caso, tenemos que seguir cargándolo porque seguimos en pandemia (…) Lo que nos ha permitido cuidarnos de la pandemia no ha sido la Policía, sino la cultura de las personas, entonces confiamos en que cada quien cumpla con las restricciones y haga uso adecuado del tapabocas. En espacio cerrado debemos seguir usándolo”, añadió López.

Cabe recordar que, según el informe presentado por Claudia López, del total de ciudadanos que hay en Bogotá, el 94,3 % ya cuenta con el esquema completo de vacunación, además de una cifra importante que ya se han inoculado la dosis de refuerzo. En cuanto a los niños, la burgomaestre aseguró que el 71 % de esta población, entre los tres a once años, ya cuenta con su respectiva inmunización contra la covid-19.

“No será obligatorio el tapabocas”: Iván Duque

En respuesta, el presidente de la República, Iván Duque, mencionó también que esta medida se tomará en todo el territorio nacional, aclarando que serán los municipios o ciudades “que hayan superado el 70 % de la población con esquema completo de vacunación” los beneficiados por esta decisión.

“Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento: aquellos municipios cuya vacunación supere el 70 % podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos, en aquellos lugares donde la vacunación esté por encima de 70 %; eso para qué tiene que servir, para que salgamos todos rápidamente a cumplir esa meta del país, nos falta poco para llegar al 70 % en el país, estamos al 65 %”, explicó Duque en conversación con los medios de comunicación.