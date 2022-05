Bogotá y cinco departamentos firmaron alianza para proteger el agua

En el marco del conversatorio denominado Recurso Hídrico y Cambio Climático, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los gobernadores de Cundinamarca, Nicolás García; Boyacá, Ramiro Barragán; Huila, Luis Enrique Dussán; Tolima, José Ricardo Orozco; y Meta, Juan Guillermo Zuluaga, firmaron una alianza para garantizar la seguridad hídrica de la región.

Se trata de un documento que los compromete con políticas para proteger el agua y promover la acción climática.

La alianza contempla cuatro acuerdos en los que se espera trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad hídrica. El primero busca articular instrumentos de planificación y políticas regionales; el segundo, construir e implementar acciones de mitigación y adaptación dentro de cada uno de los territorios; el tercero, fomentar el pacto por el aire limpio en las ciudades principales de la región central; y el cuarto, promover la conformación de un sistema regional de información del agua de la región central.

La firma del pacto se realizó en la sede de la Gobernación de Cundinamarca durante el Foro Internacional – Alianza Regional por la Acción Climática, hacia la seguridad hídrica territorial, y allí se planteó como inquietud principal de qué manera las administraciones buscarán garantizar la seguridad hídrica para las generaciones futuras desde la acción climática.

La alcaldesa López les propuso a sus interlocutores y a los mandatarios departamentales constituir una empresa de cambio climático y gestión del agua para poder enfrentar en equipo y aprovechar eficientemente los recursos.

“Lo que requerimos es una empresa de todos, una empresa de cambio climático de la región Bogotá – Cundinamarca, que nos trate en igualdad, sin irrespetos, sin chantajes”, subrayó.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, desde Bogotá se coordinará con la región el adecuado uso del suelo y la protección de las áreas que surten los acueductos veredales y municipales, con el fin de garantizar el suministro y la calidad de agua para la población actual y las próximas generaciones.

Según lo explicó López, el Distrito seguirá trabajando en la evaluación, el control y seguimiento de los factores que inciden en la calidad de los vertimientos dispuestos por el sector productivo en los cuerpos de agua superficiales y hará el seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Este instrumento busca mejorar la calidad de los ríos, a través de la intervención de los puntos de impacto que aportan mayor carga contaminante.

La alcaldesa Claudia López y los gobernadores de Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta y Boyacá participaron del conversatorio, denominado ‘Recurso Hídrico y Cambio Climático. - Foto: RAP-E Región Central

También participó el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, quien destacó la alianza que firmaron Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta y Boyacá.

“Esta es una gran responsabilidad en un propósito colectivo como país porque están comprometidos los entes territoriales. Hoy Colombia tiene un plan contemplado en una ley que fue construida por todos los sectores. Carbono neutral a 2025 y una diversidad positiva. Esta tiene que ser la década de la acción, no de las promesas”, dijo el funcionario.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, afirmó: “Si nosotros no hacemos acciones, no tendremos qué dejarles a nuestros hijos, qué dejarles a nuestros nietos. No es tema de muebles o de cosas materiales sino de este sitio que habitamos todos”.

De otro lado, el director de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E), Ricardo Agudelo, señaló que esta alianza ayudará a contrarrestar los problemas generados por la ola invernal.

“Hemos sufrido en estos días los embates de la ola invernal, deslizamientos, inundaciones, entre otros, pero poco antes tuvimos sequias e incendios, momentos contradictorios en los que debemos enfrentar esta situación climática. Enfrentarlo requiere de grandes compromisos que van más allá de lo local y lo regional: deben ser a nivel nacional e internacional”, dijo Agudelo.

A este evento también asistió como invitado especial Max Valverde Soto, Embajador de Costa Rica en Colombia