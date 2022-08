Buscan cuerpo de joven que desapareció el fin de semana en el río Magdalena

El pasado fin de semana, un joven de 17 años fue reportado como desaparecido en el municipio de Soledad, Atlántico. Familiares y vecinos aseguran desconocer su paradero desde el sábado 20 de agosto.

Hasta el momento se conoce que el joven, identificado como Juan David Santana Ospino, desapareció luego de jugar con dos de sus amigos a la tabla ouija. El portal web Zona Cero dio a conocer los detalles preliminares contados por la familia del chico. Al parecer, el grupo de chicos querían contactarse con su mejor amiga y conocer los números ganadores de la lotería.

Sin embargo, no se volvió a saber del menor luego de haber finalizado el juego. La madre de la víctima contó al portal que cerca de las 3:00 a. m., los tres jóvenes salieron hasta la orilla del río Magdalena, justo debajo del antiguo Puente Pumarejo, con la excusa de que no podía dormir.

Lo jóvenes que lo acompañaban le dijeron que no debía terminar el juego, sin antes salirse, premisa que él simplemente ignoró. “Él se fue con dos amigos para allá y, según me cuentan, uno de los amigos le dijo que no quitara la mano de la tabla porque era malo. Estaban preguntando cómo ganarse la lotería, él quitó la mano porque dijo que no creía en eso”, así lo contó al medio la madre del joven, Adriana Santana.

En el relato, la madre de Juan explicó que uno de los amigos de su hijo dio la idea de bañarse en el río en la madrugada. Luego de sumergirse, el muchacho desapareció.

“Se metieron al río a bañarse. Un amigo y él se sujetaron de una cuerda amarrada a un árbol, pero la cuerda se reventó y mi hijo se fue. El amigo logró nadar hasta la orilla”, añadió la madre.

Familiares, amigos y vecinos del barrio Costa Hermosa piden a las autoridades incrementar la búsqueda del joven que ya cumple cinco días desaparecido. Igualmente, la madre del menor solicita a la opinión pública comunicarse con ella al teléfono celular 3003426502, en caso de tener información.

Otros hechos cerca de Soledad

Con un terrible suceso despertaron este jueves los habitantes de un barrio en la localidad Metropolitana de la capital del Atlántico, un cuerpo totalmente calcinado fue hallado en una zona montañosa del sector, junto a la vía principal.

El macabro hallazgo fue hecho en la avenida circunvalar con calle 51B, en el barrio Siete de Abril. Según las autoridades, el cuerpo aún está por identificar, pero evidentemente se trataría de un hombre.

De acuerdo con la información entregada por la comunidad a las autoridades, la víctima sería un habitante de calle que vivía en un cambuche en esa zona y se dedicaba al reciclaje y a la extracción de cobre.

“Muerte por otras causas: calcinado. Barranquilla, 25/08/2022, 05:18 horas, avenida circunvalar calle 51b, barrio Siete de Abril. Occiso: masculino por identificar”, indicó la Policía Metropolitana a SEMANA, frente al caso.

Los hechos parecen haber ocurrido, según los residentes del sector, debido a que el sujeto prendió cables precisamente para sacar el cobre y la humarada lo dejó inconsciente dentro de su cambuche; cuando se ocasionaron las llamas estaba adentro, tendido en el piso y murió quemado.

“Según lo manifestado por la ciudadanía, el occiso era habitante de calle y vivía en un cambuche, este se prende y muere calcinado”, manifestaron las autoridades.

Hasta el sitio llegó personal del CTI de la Fiscalía para realizar la inspección y levantamiento del cuerpo. Las autoridades anotaron que pese a lo relatado por la comunidad, investigaran el hecho.