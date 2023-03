Campañas preelectorales estarían promoviendo la quema y destrucción de peajes en algunas regiones del país

Desde le Gobierno Nacional denunciaron que han visto un movimiento preelectoral de candidatos a concejos municipales y asambleas departamentales que están dedicados a promover el no a los peajes; algunos con un sentido de discusión, pero otros muy violento.

Frente a este tema, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, indicó que algunos mensajes están enfocados a quemar y destruir los peajes y esta es la razón por el cual el Gobierno tiene preparado un equipo en el ministerio, otro de la Policía Nacional y uno más de la Fiscalía.

Daños en peajes de Ceballos en Cartagena. Foto de referencia - Foto: Cortesía Concesión Autopistas del Caribe

“Tenemos cámaras en todos los peajes y todos los que están promoviendo destruir estas casetas deben tener en cuenta que inteligencia ya tiene detectados nombres y quiénes están detrás de esto. No vamos a dejar que la violencia predomine por encima de la razón y del diálogo”.

Indicó que los peajes no son un querer algo que se decida voluntariamente cobrarlo o no. “Hoy fiscal y disciplinariamente no hacer este cobro para un alcalde, gobernador, ministro o director del Invías o la ANI; es una falta que genera sanciones fiscales y son parte esencial de la fórmula financiera para estructurar las vías que hoy tiene el país”.

Resaltó que se pude reconocer y admitir el derecho a tarifas diferenciales “pero pretender por la fuerza y la violencia acabar los peajes... les va a ir muy mal. Aquí la autoridad está y estará presente; los temas se dialogan pero no con campañas para ver quién saca réditos electorales no vamos a permitir que pretendan acabar con sistema de peajes. Es como decir vamos a acabar con el impuesto de renta, y quién financia el Estado, ¿cómo pagamos las carreteras?”.

Encapuchados destruyeron el peaje de Pasacaballos en Cartagena; trabajadores resultaron heridos

El pasado 15 de marzo del 2023, un grupo de manifestantes irrumpió en la estación de peaje de Pasacaballos, el cual pertenece a la Concesión Autopistas del Caribe.

El motivo de la protesta era desmonte del peaje, sin embargo, lo que comenzó como un plantón pacífico, terminó en disturbios con daños a la infraestructura de la concesión y ataques al personal que se encontraba laborando.

Daños en peajes de Ceballos en Cartagena - Foto: Cortesía Concesión Autopistas del Caribe

El comité ‘No más peajes’, manifestó públicamente que los actos vandálicos habían sido provocados por encapuchados supuestamente contratados para ocasionar desmanes. A lo que la Concesión también se pronunció al respecto.

“Respecto a los hechos acontecidos el 15 de marzo de 2023 en la estación de peaje de Pasacaballos, la Concesión Autopistas del Caribe rechaza las acciones violentas de los manifestantes, comunidad de Ballestas y del Comité No Más Peaje, además de los señalamientos infundados de miembros de este comité, quienes sin sustento ni pruebas afirman que la Concesión contrató personas encapuchadas y las llevó al peaje”, indicó la empresa.

De acuerdo con la entidad, los actos violentos atentaron contra “la vida de nuestros colaboradores. Vehículos, equipos e infraestructura, que hace parte de los bienes de la nación, totalmente destruidos, además, trabajadores de la Concesión resultaron heridos por causa de ataques perpetrados por parte de manifestantes”.

Asimismo, aseguraron que estas vías de hecho afectan el derecho al trabajo de las familias cuyo sustento depende de este Proyecto.

Asimismo, la Concesión Autopistas del Caribe hizo un llamado a las autoridades para que tengan mayor presencia en la zona “y así, evitar que estos delincuentes continúen atentando contra la integridad de nuestros colaboradores”.

Herido en peajes de Ceballos en Cartagena - Foto: Cortesía Concesión Autopistas del Caribe

Por otro lado, la entidad asegura que han priorizado el diálogo como única medida para llegar a acuerdos que permitan continuar con un proyecto que genera oportunidades de empleo y desarrollo para las personas de la región.

Igualmente, enfatizaron en que, “los señalamientos y desinformaciones infundadas por parte de miembros del Comité No Más Peaje, no corresponden a la realidad y desinforman a la comunidad. Desde Autopistas del Caribe reiteramos nuestra disposición al diálogo como única medida para llegar a acuerdos que permitan continuar con un Proyecto que generará más de 4.000 empleos en nuestra región y contribuirá con la dinamización del comercio, el desarrollo económico y social de los habitantes de los municipios del área de influencia”.