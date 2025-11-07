Suscribirse

Judicial

Cantantes vallenatos contratados para fiestas privadas de Nicolás Petro Burgos fueron llamados a declarar en el juicio

El juez avaló varias pruebas que buscan demostrar los excesos del entonces diputado por el Atlántico y la falta de coherencia entre sus ingresos y gastos.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 8:46 p. m.
Nicolás Petro Burgos fue acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público. | Foto: Facebook Nicolas Petro

Un grupo de cantantes vallenatos desfilarán como testigos en el juicio contra Nicolás Petro Burgos. Tras avalar la petición de la Fiscalía General, el juez primero especializado de Barranquilla consideró pertinente escuchar a los músicos que habrían sido contratados para fiestas privadas en 2022 del entonces diputado por el Atlántico.

“La Fiscalía en estos anexos busca, en el fondo, tratar de, en su teoría del caso, evidenciar que los gastos del procesado eran sobrepasados a su patrimonio y sus ingresos, por eso el Juzgado lo encuentra pertinente”, reseñó el juez al citar la petición del ente investigador.

Contexto: Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

En este sentido consideró necesario establecer cómo fueron contratados y para qué tipo de eventos privados. Esto teniendo en cuenta que en uno de los apartes del escrito de acusación, la Fiscalía General hizo énfasis en el derroche de Nicolás Petro Burgos.

Así como en el hecho que sus ingresos como diputado no coinciden con los gastos que realizó. Entre los que se incluyen la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla, la adquisición de una camioneta y ropa de diseñador.

“(...) el testigo fungió como un cantante en alguna de las ocasiones de fiestas que se celebraron y que fue contratado por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Este testigo, como cantante, dará cuenta a sus señorías, dice la Fiscalía, en audiencia de juicio oral, sobre la circunstancia de tiempo, modo y lugar que rodearon esos contratos que existieron para que el testigo actuara en algunas reuniones”, recordó el juez.

“¿Quién lo contrató?, ¿cuánto se le pagó?, ¿durante qué días estuvo allí? ¿cuántas reuniones presidió? Por lo tanto, se decreta esta prueba por ser pertinente. Testigo 26, Julio César Rojas Díaz, con unos elementos 26.1, en esta declaración de Julio César Rojas Díaz, se va a utilizar para refrescar la memoria del testigo", añadió el funcionario judicial en su declaración.

Contexto: Video y procedimiento de captura de Nicolás Petro, revelados por SEMANA, fueron declarados legales y serán usados en el juicio

Igualmente, se avalaron pruebas solicitadas por la Fiscalía General frente a los movimientos financieros de Nicolás Petro Burgos y los cuales sobrepasarían lo que recibía mensualmente como diputado.

“Por cuanto permiten demostrar, según lo pretende la Fiscalía, lo concerniente a que muebles, inmuebles y movimientos financieros contables para la adquisición de dichos bienes y servicios, no son acordes al desarrollo de la actividad económica del procesado, ya debidamente acreditada”, explicó el juez especializado.

Finalmente, se admitió como prueba técnica el informe que contiene las conversaciones extraídas de los teléfonos de Nicolás Petro Burgos y su actual pareja, Laura Ojeda.

Esta prueba estaría relacionada con unas “actividades orientadas a dar apariencia de legalidad y recursos presuntamente ilícitos”.

