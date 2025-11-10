Caravana del gobernador de Arauca sufre atentado con disparos de arma de fuego

Un grave hecho de orden público se presentó en el departamento de Arauca, en contra del gobernador Renson Martínez Prada.

#ATENCIÓN | Con disparos atacaron vehículo del Gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada. El hecho se presentó cuando salía del municipio de Fortul. Fue el mismo Gobernador quien en su red social publicó: "Nos acaban de atacar". https://t.co/TSDpU6ocVO pic.twitter.com/EVOE6NSMaB — Al Aire Noticias (@AlAireInforma) November 10, 2025

En imágenes de medios locales, se observan las ventanas de la camioneta del gobernador destrozadas, al parecer, por cuenta de varios disparos.

Informaciones preliminares señalan que el mandatario departamental se encuentra ileso y logró llegar a la Estación de Policía de Tame.

Todo parece indicar que en la vía había un retén ilegal de hombres armados que le hicieron el alto a la caravana del gobernador, pero esta hizo caso omiso, recibiendo los impactos de arma de fuego.

Por el momento, no se ha recibido información oficial de las autoridades sobre quiénes serían los responsables de la acción terrorista en contra del gobernador.

Sin embargo, es de recordar que en el departamento de Arauca existe desde hace años una injerencia fuerte de la guerrilla del ELN.

#AlAireNoticias | 📷 En video quedó registrado momentos posteriores al atentado contra el Gobernador de Arauca, Renson Martínez y su equipo de trabajo. El mandatario está ileso y se encuentra en la estación de policía de Tame. pic.twitter.com/2e08gHEqOp — Al Aire Noticias (@AlAireInforma) November 10, 2025

En las imágenes reveladas por medios locales se observa la camioneta de la caravana del gobernador impactada por las balas en varias partes.

El capó del automotor tiene dos agujeros producto del atentado con armamento de grueso calibre. Una de las llantas resultó destruida, como lo revelan las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.

Información de la Policía indica que el gobernador iba dentro de la camioneta que fue impactada por los ilegales que pretendían acabar con su vida.

De manera inmediata, las autoridades militares y de la Policía iniciaron los trabajos investigativos para determinar con exactitud qué facción de la guerrilla del ELN sería la responsable del ataque contra el mandatario departamental.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó el atentado contra el gobernador.

“Rechazamos el atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez. Este hecho es un ataque a la institucionalidad, a la democracia y a todos los ciudadanos que esperan gobernabilidad y seguridad. @GobArauca”, manifestó.

Desde el Gobierno Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 10, 2025

Agregó: “Desde el Gobierno nacional, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, hemos intensificado las acciones de protección no solo para precandidatos, sino también para mandatarios territoriales, líderes y servidores públicos. Nuestro compromiso es claro: garantizar que quienes representan al Estado puedan ejercer sus funciones sin miedo”.

Ante la situación que se presentó con el gobernador de Arauca, una de las primeras en reaccionar fue su homóloga local del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al señalar que “tal como lo dijimos en la Cumbre de Unidad Territorial y Seguridad Regional en Cali hace unos días: la paz total del Presidente Petro no ha dado resultados".

Además de manifestar su solidaridad con Martínez Prada, quien resultó ileso, indicó que: “Los gobernadores y alcaldes estamos, junto a las Fuerzas Armadas, pidiendo que el comandante en jefe asuma su responsabilidad para que los delincuentes no sigan controlando territorios, amenazando y atentando contra quienes estamos dando la batalla contra la inseguridad. Por favor, presidente, asuma el mando, todos los gobernadores estamos listos para trabajar articulados en esta lucha, que debe ser de todos”.