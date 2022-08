Cárcel para hombre que habría intentado asfixiar y apuñalar a una mujer en Palmar de Varela, Atlántico

Un juez con función de Control de Garantías decidió enviar a la cárcel a un hombre señalado como presunto responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto en una vivienda ubicada en el municipio de Palmar de Varela, sur del Atlántico. Al parecer, el hoy procesado habría intentado asfixiar a su excompañera sentimental. Luego, la atacó con un cuchillo y la golpeó en distintas partes del cuerpo, según explicó el ente acusador.

La víctima fue identificada por las autoridades como Verónica Castro, de 34 años. Trascendió que Verónica se encontraba departiendo con su familia en el municipio de Santo Tomás. Luego, todos se fueron a dormir, pero su expareja le propuso irse hasta la casa de él, ubicada en Palmar de Varela. Estando en la vivienda, ambos se acostaron a dormir.

“Veo que él me está mirando fijamente con las manos en la cabeza y me dice: ‘Creo que te estoy perdiendo’. Yo otra vez cerré mis ojos y me quedé rendida. Aprovechó que estaba dormida para amarrarme con un fajón, no me di cuenta cuando lo hizo. Solo sentí cuando él tenía sus manos en mi cuello tratando de asfixiarme y estaba sentado sobre mi cuerpo”, relató la mujer.

De acuerdo con las autoridades, el agresor, por celos, la amordazó e intentó asfixiarla. Cuando la víctima reaccionó en su defensa, el hombre tomó un cuchillo, causándole ocho lesiones en el cuerpo, una de ellas en el tórax, la cual le perforó el pulmón.

“Los gritos de auxilio de la víctima, quien logró escapar del ataque, permitieron que varios vecinos la auxiliaran y la trasladaran a un centro asistencial donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente ante la gravedad de las heridas”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

La indagación reveló que, al parecer, el implicado constantemente sometía a la mujer a violencia física y verbal.

“Cabe anotar que estas personas llevaban 16 años de convivencia, donde se destaca que en muchas ocasiones el capturado ha agredido a la víctima, con golpes contundentes, causándole hasta fracturas, encontrándose en una situación de sometimiento y amenazas por motivo de celos excesivos, incidentes que nunca fueron denunciados”, indicó en su momento la Policía departamental.

Este jueves también se reportó la captura de un hombre en Barranquilla señalado de asesinar, presuntamente, a dos mujeres el pasado 5 de enero. El crimen habría ocurrido en un hotel de la carrera 46 con calle 70.

Hasta el lugar llegaron dos uniformados, quienes abordaron al sujeto, que se camuflaba con una gorra negra y un tapabocas, y le pidieron identificarse; sin embargo, este no portaba su cédula de ciudadanía.

Al momento de la captura, según información policial, el sujeto se identificó con un documento falso y con esa identidad había estado evadiendo a las autoridades.

“Además, el hombre dio un número de cédula y un nombre que no correspondían a los suyos. Fue necesario llevarlo a las instalaciones de la Seccional de Investigación Judicial para identificarlo plenamente”, señaló la Policía.

De esa manera, las autoridades comprobaron que se trataba de José Luis Tobío, de 45 años, contra quien existía la orden de captura, motivo por el cual fue notificado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.