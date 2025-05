Caso Tatiana Hernández | Investigadores hallaron segundo celular de la joven: “Ese susto”

El segundo celular

“El investigador me dice: ‘¿Tiene conocimiento de que su hija utilizaba dos celulares?’ Yo le digo ‘sí señor’. A ella le robaron en Bogotá un mismo celular que tenía en ese momento, y para que no volviera a pasar ese susto, yo le di una carcasa que no tiene ni siquiera simcard”, expresó la mujer, quien mantiene la esperanza de que su hija siga viva.

“Nos preguntan —los investigadores— ¿quién de ustedes tiene el celular de Tatiana? Y las dos —amigas de la joven— me señalan; ‘ella’. Y yo les dije ‘ah, sí, claro, sí señor, aquí está. No conozco su clave, no conozco nada, entonces no sé cómo pueden revisarlo’. Las compañeras contestan: ‘yo tengo la clave, yo tengo la clave’“, recordó.