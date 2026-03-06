Investigación

Caso UNGRD: los dos conjueces que decidirán si los congresistas investigados irán a la cárcel por desfalco a la entidad

Se trata de los abogados Alfredo Rey y Javier Fonseca. Dos de los parlamentarios en cuestión aspiran a reelegirse en las urnas este 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 7:34 a. m.
Alfredo Rey Córdoba y Javier Fonseca Alvarado.
Alfredo Rey Córdoba y Javier Fonseca Alvarado. Foto: SEMANA

El proceso que se adelanta en la Corte Suprema contra los congresistas salpicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó en tablas. La discusión alrededor de si debe pedirse la medida de aseguramiento quedó en un empate en la sala de instrucción de la Corte Suprema.

Los congresistas que podrían ser sujetos de esa medida son: Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (curules de paz) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Dos de ellos, Manzur y Manrique, compiten este domingo en las urnas.

ed 2274
Seis congresistas son investigados por la Corte Suprema en el marco del escándalo por la UNGRD. Foto: SEMANA

La decisión quedó en manos de dos conjueces: Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca.

Rey Cordoba es profesor de Criminalidad Económica y Financiera en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes e imparte también la cátedra de Derecho del Espacio Ultraterrestre en esa misma universidad. En su hoja de vida, asegura que trabaja como consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales. Comenzó su carrera como juez penal municipal, fue secretario de Gobierno de Santiago de Cali y fue alcalde encargado de la misma ciudad.

Medellín

Luto en Bello, Antioquia: niño murió tras caer dentro de una lavadora

Nación

David Racero fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por el caso fruver

Cali

Oso de anteojos y puma concolor: Avistamientos impresionantes en Cali, especies fueron captadas en cámara

Cali

Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

Bogotá

¿Lloverá en Bogotá?: pronóstico del clima para el 6 de marzo

Medellín

Así estará el clima en Medellín este viernes, 6 de marzo: el Ideam reveló el pronóstico para la jornada

Cali

Clima para este viernes, 6 de marzo, en Cali: lo que dice el Ideam

Nación

SEMANA revela detalles de la impugnación que presentará la defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tras su condena por el caso de los 12 Apóstoles

Nación

El fuerte regaño de la Corte Suprema a la Fiscalía y a un tribunal por los beneficios que le dieron a un hombre que vendió a su bebé recién nacido

Nación

Primicia | Corte Suprema evaluará tutela con la que Sandra Ortiz busca recobrar su libertad

Corrupción en la UNGRD: la suerte jurídica de los congresistas quedó en manos de los conjueces

El abogado ha tenido importantes cargos en la vida diplomática. Por ejemplo, fue ministro plenipotenciario, representante permanente alterno de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, así como embajador en misión especial ante la Conferencia Mundial del Espacio UNISPACE III en Viena.

Por su lado, Javier Fernando Fonseca es abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en cargos directivos en la academia, en donde ha sido decano de las facultades de Derecho de las universidades Católica de Colombia, Militar Nueva Granada, Cervantes San Agustín y Los Libertadores.

La sesión en la que se definió que el caso pasaba a estos dos juristas duró dos horas y media. Los magistrados analizaron allí la ponencia del magistrado Misael Rodríguez. SEMANA reveló, el pasado 27 de febrero, el contenido de este documento.

Wadith Manzur
Wadith Manzur es uno de los congresistas investigados que aspira a reelegirse este domingo 8 de marzo. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Allí se pide llamar a juicio a seis de los congresistas que conformaron en el año 2023 la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República. La ponencia describe el rol que cada uno de los líderes políticos tuvo en ese entramado.

Corrupción en la UNGRD: por citar testigos inexistentes y utilizar IA, piden remover al procurador delegado

“La prueba muestra como probable que los sindicados habrían aceptado una promesa remuneratoria, esta aceptación habría ocurrido a cambio de cumplir con su función como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lo que encuadraría con el tipo penal de cohecho impropio”, señaló la misma Corte en el auto de apertura de investigación.

YouTube video FSArqmVowZM thumbnail

“SEMANA conoció que entre pruebas novedosas y relevantes allegadas al voluminoso expediente durante los últimos meses se encuentran, contenidos en la ponencia, están los explosivos testimonios rendidos por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides; así como las pruebas aportadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Además de sus testimonios, los tres han entregado evidencias físicas como chats, comunicaciones, correos electrónicos que comprometen a los parlamentarios", aseguró este medio al revelar el documento.

El magistrado ponente adjuntó a su estudio del caso registros fílmicos, interceptaciones de llamadas y chats que comprometen a los políticos en la exigencia de esos millonarios contratos.

Más de Nación

Niño y lavadora

Luto en Bello, Antioquia: niño murió tras caer dentro de una lavadora

El representante David Racero enfrentará posible pérdida de investidura.

David Racero fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por el caso fruver

x

Oso de anteojos y puma concolor: Avistamientos impresionantes en Cali, especies fueron captadas en cámara

Ejército busca atacar a los ilegales.

Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

Lluvia

¿Lloverá en Bogotá?: pronóstico del clima para el 6 de marzo

Lluvias en Medellín.

Así estará el clima en Medellín este viernes, 6 de marzo: el Ideam reveló el pronóstico para la jornada

La fuerte lluvia que cayó en Cali dispersó la marcha del Gobierno.

Clima para este viernes, 6 de marzo, en Cali: lo que dice el Ideam

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4.

Carlos Fernando Galán anunció que las cámaras de movilidad estarán conectadas al C4 para combatir la inseguridad en Bogotá

Varias personas en el sur de Cali se vieron obligadas en sacar sus paraguas luego de que horas antes hiciera un clima seco.

Condiciones climáticas que se esperan en Colombia: pronóstico para el 6 de marzo

Noticias Destacadas