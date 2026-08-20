Cayó alias El Flaco, considerado el autor intelectual del atentado en el sector del Túnel en el Cauca, donde murieron 21 personas

El Gaula Militar capturó en las últimas horas a alias el Flaco, cabecilla de una subestructura del brazo fuerte de las disidencias de las Farc de la Dagoberto Ramos de Iván Mordisco.

Elementos decomisados en operación del Gaula contra el Flaco. Foto: Fuerzas Militares.

El coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Gaula de las Fuerzas Militares, reveló a SEMANA que este es un golpe estratégico que debilita a las disidencias de Mordisco.

Dijo que se trata del autor intelectual del atentado que ocurrió en abril de este año en el sector de El Túnel en el Cauca, donde fueron asesinadas 21 personas y otras 30 resultaron heridas tras la activación de explosivos que habían sido instalados sobre la vía.

“La captura de alias El Flaco, cabecilla de la subestructura Dagoberto Ramos, responsable de extorsiones, secuestros y explosivos —incluido el atentado del Túnel que dejó 21 muertos— debilita significativamente a la organización”, indicó el oficial.

Capturado alias El Flaco, un objetivo de alto valor para las Fuerzas Militares. Foto: Ejército.

Agregó el coronel que: “Es un trabajo de inteligencia de nuestros cables militares, con operaciones de inteligencia militar propia y CTI especializado, Gaula. Ese es un sujeto que se encargaba de dinamizar todo lo que era la extorsión, secuestro, y también era el encargado de manejar toda la parte de explosivos en esa región del país, aquí en el Cauca”.

Así mismo indicó que: “Lo que pierde esa estructura es el mando en experiencias para organizar los sistemas de financiamiento, narcotráfico y extorsiones. Desmoraliza, pues, a los integrantes de las mismas y, pues, saben toda la pena que ellos tienen, que van a cumplir”.

El atentado ocurrido en la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, Cauca, cobró la vida de 21 personas. Foto: El País/Captura de pantalla

De igual manera, dijo el coronel que: “Obviamente, esa es una persona de alta importancia y alta injerencia para esta subestructura. Por eso es la importancia que pierden la experiencia y pierden el mando al nosotros poderles dar captura a esta organización delictiva”.

El sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.