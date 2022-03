Cédulas no aparecen registradas en puestos de votación, denuncia Miguel Uribe

Varios ciudadanos que inscribieron su cédula por primera vez, cambiaron sus puntos de votación o fueron al sitio donde tradicionalmente ejercen su derecho ciudadano de votar no lo pudieron hacer porque no aparecieron registradas en los listados emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así lo denunció este domingo Miguel Uribe Turbay, cabeza de lista al Senado, quien hizo un recorrido por varios sitios de votación y conoció de primera mano la situación que han debido afrontar varios ciudadanos que desde tempranas horas acudieron a sufragar.

“Estoy muy preocupado. Estoy en el Museo del Chicó (norte de Bogotá), en el puesto de votación y me he encontrado que la gente se está quejando porque se registraron en este puesto y cuando van a buscar su cédula no aparecen”, señaló.

Señaló que una de las afectadas fue su hija María: “Va a votar por primera vez. Se inscribió aquí y resulta que no sale y sale en otro puesto de votación y nos toca ir a otro lado”, pero en el mismo video denunció el caso de “Amelia, por primera vez se inscribió, llega y no sale. En la plataforma tampoco sale dónde puede votar, es decir, no le están permitiendo votar”.

“Mateo tiene el correo de confirmación, sale que se inscribió en el Museo del Chicó, pero no puede votar y tampoco sale en la aplicación”, indicó, al dar a conocer otro caso.

Agregó que “eso es para mostrarle lo grave que está pasando y desafortunadamente es mucha gente la que se está quejando en este puesto. Así que ojalá rápidamente la Registraduría arregle este problema y todos podamos votar”.

“Es muy grave que colombianos no puedan votar, especialmente los jóvenes que van a votar por primera vez”, enfatizó al poner en conocimiento del caso de otra persona a quien identificó como Katherin, quien cambió su punto de votación del consulado de Colombia en Boston, Estados Unidos, al Museo del Chicó.

“Recibí mi correo de confirmación. Revisando la aplicación sale que todavía estoy inscrita en Boston”, dijo la mujer.

Finalmente, Uribe Turbay denunció el caso de “Jaime y María Teresa que llevan siempre votando (en el Liceo Francés) y hoy viene a votar y no aparecen”.

Otras denuncias

Entre tanto la candidata a la Cámara por el Partido Verde Tatiana Jaramillo denunció que una situación similar se presenta en los puntos de votación ubicados en Parque Colina, al norte de la ciudad.

“El pasado 5 de enero, mi mamá, una persona con discapacidad física, y yo, solicitamos el cambio de punto de votación de manera presencial en el kiosko de la Registraduría en Bulevar, fuimos a inscribirnos físicamente porque digitalmente nunca pudimos, la página siempre estaba caída”, indicó.

Añadió que “lo curioso es que mi actualización apareció, pero la de ella no. Más de 20 personas estaban enfurecidas, porque no le habían actualizado su punto de votación. Hay gente que no parece en ningún lugar, otros salen en su lugar anterior”.

Ante esta situación y junto con varias personas, redactaron un documento en el que piden investigar estos hechos.

“La queja colectiva incluye a 30 personas ante la Procuraduría, la registraduría no se ha pronunciado. Hay personas a quienes incluso el E4 les decía a través de la plataforma que debían votar allí, pero al llegar no aparecen en los listados habilitados”, puntualizó.

Por redes sociales, otros ciudadanos han puesto en conocimiento lo que sucede en La Colina: “Para tener en cuenta en el éxito parque la colina 1. Algunas mesas no tienen luz y están iluminando con la linterna del celular 2. Para verificar las mesas tienes que salir a buscarte en la lista impresa.

Finalmente, la candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo Sandra Borda le pidió a través de su cuenta en Twitter a la Registraduría Nacional del Estado Civil solucionar los problemas que se presentan en los puntos de votación.

“Mi mamá cambió su puesto de votación. Hizo el proceso y le aseguraron que estaba todo en orden. Hoy madrugó a votar y no aparece su cédula registrada. ¿Qué hace uno en esos casos señores Registraduría?”.

Y puntualizó señalando que “Y no hay forma de ver dónde quedó su cédula registrada finalmente porque la página de la Registraduría esta caída. Esto es absolutamente inadmisible”.