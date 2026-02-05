Cenit, filial de Ecopetrol, reconoce que pagó $20.000 millones más por contrato en regla, según Seguros del Estado

El lío judicial entre Ecopetrol y la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia parece no tener fin. Ahora Cenit, filial de la estatal petrolera, reconoció que pagó más de 20.000 millones de pesos en un contrato para el servicio aéreo de helicópteros, que según la compañía de Seguros del Estado, estaba en regla.

El caso empezó cuando Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) presentó una demanda en el Tribunal Administrativo de Casanare contra Cenit con el objetivo de reclamar una indemnización por 81.000 millones de pesos, por lo perjuicios que les habría causado la cancelación del contrato para prestar el servicio de transporte aéreo en la base de Paz de Ariporo, en Casanare.

Helicol Foto: Helicol / Página Web

Pero Ecopetrol respondió con una contrademanda, radicada por el exmagistrado del Consejo de Estado, Martín Bermúdez Muñóz, contra Helicol por el “incumplimiento contractual y de la terminación anticipada de los contratos”, para prestar el servicio de helicópteros para Cenit en los Llanos Orientales.

En esa “demanda de reconvención” el exmagistrado Bermúdez explicó que los perjuicios para Cenit por esa situación sobrepasaron los 21.000 millones de pesos, a partir de la diferencia de costos entre la oferta inicial y la que tuvieron que contratar con otra compañía tras la cancelación del contrato con Helicol.

Así mismo, argumentó que también se generaron costos adicionales por los vuelos que se realizaron en la base de Paz de Ariporo, cuando la operación estuvo inactiva por “incumplimiento” de Helicópetos de Colombia y un dinero demás por las asesorías legales que han tenido que pagar en el proceso.

Lo llamativo es que ese pago demás se dio meses después de que, según Helicol, tuvo que ajustar el precio inicial del contrato porque Cenit manifestó una “crisis financiera” que no les permitía adjudicar ese negocio, pero a pesar de ese argumento, reconoció meses después que pagó más de 21.000 millones de pesos adicionales a otra empresa para que coninuara con la operación que le canceló a Helicópteros Nacionales de Colombia.

¿Incumplimiento o límitaciones?

A pesar de que Cenit, filial de Ecopetrol, ha argumentado que la cancelación del contrato se dio por “incumplimiento” de la empresa, la compañía Seguros del Estado concluyó en un informe que Helicol actuó con diligencia, buena fe y con ausencia de culpa, lo que los eximiría de cualquier responsabilidad contractual.

“HELICOL enfrentó tres limitaciones externas y documentadas: (i) el aeródromo de Paz de Ariporo estuvo suspendido hasta diciembre de 2024 por orden de autoridad competente, (ii) la empresa HELISTAR mantenía ocupadas totalmente las instalaciones, y (iii) la Aeronáutica Civil no avaló nuevos arrendamientos para la operación aérea“, fue la conclusión de Seguros del Estado.

Seguros del Estado negó reclamación de Ecopetrol sobre millonario contrato que tiene en la mira de la Fiscalía a Ricardo Roa

La compañía aseguradora colombiana terminó exponiendo que el supuesto incumplimiento de Helicol a Cenit para que les terminaran anticipadamente el contrato fue causado “exclusivamente” por las actuaciones u omisiones que habría tenido la Aeronáutica Civil.

El Tribunal Administrativo de Casanare ahora tendrá que analizar si avanza con la demanda de Helicol que busca la millonaria indeminización, o si opta por la contrademanda de Cenit en la que terminó reconociendo que pagó adicional más de 20.000 millones de pesos, a pesar de la crisis financiera.

Esta es la respuesta de Cenit: