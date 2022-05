César Gaviria le exige explicaciones a Samper por las supuestas relaciones con los Rodríguez Orejuela

En medio de la gira que viene haciendo por el Eje Cafetero, para acompañar a Federico Gutiérrez, el expresidente César Gaviria arremetió contra Ernesto Samper y le exigió explicaciones por las supuestas relaciones con Gilberto Rodríguez Orejuela.

El jefe del liberalismo estuvo en Armenia para dar a conocer los acuerdos que beneficiarían a los colombianos por tratarse de una ambiciosa agenda social.

En medio de este acto político, lanzó fuertes declaraciones contra Samper por unas declaraciones del exmandatario en contra de Federico Gutiérrez.

“Gaviria anunció que sacará el trapo rojo para pedir votos por Federico Gutiérrez. Me imagino la emoción de los campesinos sin tierra; desplazados por la violencia y confinados por actores armados, cuando vean la bandera liberal en manos del candidato de los victimarios”, fue el trino que molestó a Gaviria.

El jefe del Partido Liberal calificó como “infame y perversa”, la declaración del también expresidente.

“Lo que el señor expresidente Samper dijo es una declaración infame y perversa, solo esta semana la esposa de Gilberto Rodríguez estuvo contando cómo era la relación con el señor expresidente”, indicó Gaviria.

Y agregó que es mejor que Samper “dé explicaciones y que no las pida porque no tiene derecho. Él le hizo un gran daño a nuestro partido, nunca hemos ventilado eso, pero no le voy a tolerar que maltrate al candidato que decidimos acompañar por convicción”.

Aunque César Gaviria y Ernesto Samper han militado entre ideas liberales, están distanciados, Samper se ha convertido en una de las voces críticas al manejo que Gaviria le ha dado al Partido Liberal.

“Esta semana estará en la poco honrosa tarea de ofrecer los votos liberales a las toldas guerreristas de la derecha. Es bueno advertir a estos posibles ‘compradores’, que Gaviria es el dueño del frasco neoliberal, pero el verdadero liberalismo ni se compra ni se vende”, dijo César.

A lo que Ernesto respondió: “el expresidente César Gaviria es el dueño de la marca del Partido Liberal, pero no es el dueño del liberalismo. El liberalismo es mucho más que un partido. Los liberales de a pie deben apoyar, en conciencia, un proyecto social, no neoliberal, que asegure la paz para Colombia”.

En todo caso, el apoyo de Gaviria será clave en la recta final de la campaña presidencial, ya que la colectividad decidió apoyar institucionalmente a Federico Gutiérrez. Aunque hay algunos liberales que no aceptaron la decisión y manifestaron su respaldo a Gustavo Petro, la realidad política es que no aspiraron nuevamente al Congreso o se “quemaron” en las pasadas elecciones, donde la colectividad logró más de dos millones de votos.

Aeropuerto del Café

Entre tanto, en medio de su gira en la recta final de la campaña, Federico Gutiérrez llegó este sábado a Manizales con una propuesta concreta para sus habitantes: construir el Aeropuerto del Café.