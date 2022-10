Claudia López dio instrucciones para judicializar a responsables de actos violentos en el centro de Bogotá

Bogotá sigue consternada por los actos vandálicos que protagonizaron en la tarde de este miércoles 19 de octubre, decenas de indígenas de la comunidad emberá en el centro de la capital del país cuando atacaron a palos y demás elementos a gestores de convivencia de la Alcaldía y a uniformados de la Policía Metropolitana.

En un video divulgado por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se ve el momento exacto en el que un policía, que al parecer habría sido derribado hacia el piso, empezó a ser atacado a punta de palos por parte de los indígenas.

🆘 #SOS Indígenas golpean brutalmente a un policía en el centro de Bogotá.



¿Dónde está la autoridad que contiene la violencia de esta gente? @PoliciaColombia pic.twitter.com/3IEXm275c0 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 19, 2022

En otro vídeo se observa un grupo de sujetos atacando a una mujer policía dentro de la estación de TransMilenio Museo del Oro, a unas pocas cuadras de la Plaza de Bolívar. En las imágenes se alcanza a apreciar a la oficial que en medio de las agresiones cae al piso. Posteriormente, se ve que dos hombres la sacan de la estación, mientras que varias personas intervienen y piden que la dejen.

Estos son los vándalos que quiere indulta y amnistiar y pagarles sueldos el presidente Petro. Este es el ataque brutal a una policía hoy en Bogotá. pic.twitter.com/hXG0GWJMJr — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 19, 2022

Pero no solo los miembros de la Policía se vieron agredidos. Algunos gestores de convivencia del Distrito que buscaron mediar para evitar los enfrentamientos también fueron víctimas de actos de violencia.

El suceso registrado en una videocámara da cuenta de cómo alrededor de 10 indígenas, algunos con su rostro cubierto, arrinconaron a los gestores contra uno de los muros de la iglesia San Francisco, en la esquina de la carrera séptima con avenida Jiménez.

“SOS. Hasta a los gestores de convivencia de la Alcaldía los agarraron a golpes, porque eso sí lo saben hacer muy bien: atacar, golpear y desconocer la humanidad de los otros. Este nivel de anarquía es insoportable”, tuiteó la senadora María Fernanda Cabal.

🆘 Hasta a los gestores de convivencia de la Alcaldía los agarraron a golpes, porque eso sí lo saben hacer muy bien: atacar, golpear y desconocer la humanidad de los otros.



Este nivel de anarquía es insoportable. pic.twitter.com/YQsB8WGktw — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 19, 2022

Ante todo lo ocurrido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se encuentra fuera de la ciudad, adelantando una gira de trabajo internacional, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter y anunció que dio la orden para judicializar a los responsables.

“De común acuerdo, Alcaldía de Bogotá, Policía y el Ministerio de Defensa, hemos dado instrucciones para que se denuncie y judicialice a responsables de actos violentos contra servidores públicos. Y se retoma mesa con autoridades nacionales encargadas del retorno seguro de emberas a sus territorios”, dijo López.

De común acuerdo Alcaldía @Bogota, Policía y MinDefensa hemos dado instrucciones para que se denuncie y judicialice a responsables de actos violentos contra servidores públicos.

Y se retoma mesa con autoridades nacionales encargadas del retorno seguro de emberas a sus territorios — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 19, 2022

Minutos antes, la alcaldesa López había rechazado todo lo acontecido en el centro de Bogotá. “Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune. La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”, dijo la mandataria haciendo referencia al vídeo en el que se ve al policía tirado en el piso siendo golpeado por indígenas.

En otro de los mensajes publicados en la red social, López cuestionó el actuar del Gobierno Nacional, con los indígenas embera katío que por varios meses han estado asentados en diferentes puntos de la capital del país.

“Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de 2 años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos”, dijo la alcaldesa López. Y a renglón seguido puntualizó: “El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”.

La alcaldesa señaló que “no es la primera vez que los emberas violentan a gestores y servidores que no han hecho más que trabajar por ellos”.

Así mismo, López dejó claro que también “hemos denunciado los abusos de hombres y “líderes” emberá contra sus propias mujeres y niños, pero no hay sanciones judiciales ni soluciones nacionales”.

En ese sentido, la alcaldesa López exigió a la Unidad Nacional de Víctimas “que cumpla su deber de garantizar a los emberas sus derechos al no desplazamiento y al retorno seguro a sus territorios en Chocó y Risaralda. Su permanencia fuera de sus territorios en estas condiciones de abuso y violencia es insostenible”.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, el balance de los heridos es el siguiente: 7 gestores de convivencia, 11 uniformados de la Policía Nacional, 5 civiles y 1 funcionario de la Personería de Bogotá.

El secretario Felipe Jiménez confirmó que por estos hechos vandálicos ya hay dos personas capturadas y las autoridades se encuentran en la identificación y judicialización de los demás responsables.