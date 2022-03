Claudia López habló sobre los avances en la construcción del Metro de Bogotá

Luego de que el candidato presidencial Gustavo Petro dejara entrever que si llega al Palacio de Nariño revaluaría tema de la construcción del Metro elevado de Bogotá, la alcaldesa Claudia López salió a la ofensiva y desmintió que existan retrasos en la infraestructura tal como lo quiere hacer ver el integrante del Pacto Histórico.

Durante su intervención en un consejo de seguridad realizado en Suba este jueves 10 de marzo, López afirmó que “Bogotá eligió tener Metro y que la obra no se parará”. Reiteró que la segunda línea ya está contratada, y que avanza los trabajos en el patio-taller de la calle 72, que irá hasta Engativá y Suba.

La mandataria aprovechó la oportunidad para informar que los recursos están asegurados, según le confirmó el presidente Iván Duque en un intercambio de comunicaciones escritas recientes.

Mil gracias Presidente Duque por sus buenos deseos para mí y por su compromiso con Bogotá con obras como la Primera Linea del Metro y apoyo a programas sociales. Seguimos trabajando para que en julio de 2022 aseguremos los recursos para la Segunda Línea del Metro y la Calle 13. pic.twitter.com/f5n4cvscE1 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 10, 2022

“Nada de atrasos, nada de disputas políticas que nos vuelvan a echar para atrás, aquí estamos echando para adelante (...) Bogotá está construyendo la primera línea del metro, este año va a tener los recursos para la segunda línea y el año entrante la contrata. Como fue mi compromiso como ciudadana, como candidata y hoy mi cumplimiento como alcaldesa, Engativá y Suba tendrán la segunda línea del metro, la primera subterránea”, expresó López en la actividad pública.

En el marco del debate del Pacto Histórico de la alianza digital de SEMANA y El Tiempo, realizado el pasado 8 de marzo, el senador y precandidato de la Colombia Humana Gustavo Petro aseguró que en caso de resultar vencedor de las elecciones y llegar a la Presidencia de la República revisará la continuidad una de las obras de infraestructura más importantes para la ciudad de Bogotá.

Petro fue uno de los principales promotores del metro subterráneo en la capital del país y siempre estuvo en contra del entonces alcalde Enrique Peñalosa, de avanzar con la posibilidad de un metro elevado en la ciudad.

En el debate de candidatos afirmó: “Hasta ahora no hay estudios, hasta al día de hoy, la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar la Nación) y si se puede o no se puede”.

Otro de los que también salió en defensa del Metro elevado de Bogotá hace unos días fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien le refutó a Gustavo Petro sus afirmaciones en un video que difundió desde su cuenta Twitter. “Petro como siempre diciendo mentiras. El Metro que nosotros contratamos está en construcción generando miles de empleos y nadie lo puede parar, no lo pudo parar la alcaldesa actual que lo demandó, ni lo puede parar el próximo presidente que sea elegido, y es absurdo venir a decir que no tiene estudios”, respondió.

El también dos veces alcalde de Bogotá argumentó que entidades internacionales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exigieron los estudios técnicos del Metro para poder financiar esta obra de infraestructura.

Peñalosa arremetió contra su rival político diciendo que Petro no fue capaz de hacer el Metro, ni de hacer los tranvías de los que habla, “tampoco dejó una sola troncal contratada; nosotros dejamos tres”.

“Por supuesto, fue totalmente incapaz de hacer el Metro. Nosotros sí lo dejamos contratado y se está haciendo. Él como siempre hablando y diciendo mentiras, y a mí me sorprende sinceramente que tantos colombianos le crean tantas mentiras, cuando, delante de ellos, allí están las obras. Petro lo único que hace es hablar mentiras y esa es su especialidad”, acotó el también aspirante a la presidencia por el partido de la U y el llamado Equipo por Colombia.