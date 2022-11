“Claudia López me prometió que me iba a sacar a mi esposo y me incumplió; no cumple con su palabra”: esposa de Javier Velilla

Se cumplieron 15 días de la tragedia que ocurrió en la vía que de Bogotá comunica al municipio de La Calera, en Cundinamarca, cuando las fuertes lluvias de más de tres horas ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas que hay en el sector, lo que ocasionó una catástrofe sin precedentes.

El corredor vial se convirtió en un verdadero río, arrasando con todo lo que había en el camino. La fuerza del caudal se llevó por delante a Ángela Patricia Peñarete, una joven motociclista de 29 años de edad, quien perdió la vida ahogada y atrapada debajo de un vehículo.

En otro punto, la tragedia también fue devastadora. Holman Rodríguez, de 33 años, y Javier Velilla, de 40. Eran vigilantes del conjunto residencial Arboretto y estaban haciendo un recorrido por las vías internas del condominio cuando una avalancha los arrastró.

Estaban al interior de un vehículo, observando de primera mano cómo estaban las vías del conjunto residencial, cuando un caudal del agua, que iba acompañado de material vegetal y lodo, los arrastró cuesta abajo con carro incluido.

El domingo, Bomberos de Bogotá encontraron el cuerpo sin vida de Holman Rodríguez, pero el de Javier Velilla, seguía sin aparecer. Desde ese entonces la Alcaldía de Bogotá instaló en la zona un Puesto de Mando Unificado y la propia alcaldesa Claudia López aseguró que la prioridad número uno iba a ser la de encontrar el cuerpo de Velilla.

“Estamos buscando con todo el amor y dedicación, no estamos escatimando esfuerzos. Esa seguirá siendo nuestra prioridad. Lo demás es secundario. Y los seguiremos buscando hasta que tengamos certeza de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, fueron las palabras de la alcaldesa López el 16 de noviembre.

Pues bien, esos esfuerzos de los que habló la alcaldesa López no se cumplieron en su totalidad y en la zona ya no hay ningún organismo de socorro buscando a Javier Velilla, un hecho que indignó por completo a Luz Ángela Ríos, esposa de Javier.

El 17 de noviembre, en entrevista exclusiva con SEMANA, Ríos afirmó: “La alcaldesa me prometió que me iba a sacar a mi esposo de allí, que ellos no se iban a ir hasta que lo pudieran rescatar”. Hoy se siente defraudada por la mandataria local.

“Desde el jueves no buscan a mi esposo. Estoy sola. La alcaldesa me prometió sacar a mi esposo y no me ha cumplido, pero claro, como mi esposo ni mi familia somos ricos, ahí sí nos abandonan, nos dejan a nuestra suerte, pero si el desaparecido fuera un rico del conjunto residencial, ahí si levantan todo el terreno y lo encuentran porque lo encuentran”, señaló Ríos este domingo en diálogo con SEMANA.

Ríos no se explica cómo el cuerpo de su esposo sigue sin aparecer y por qué la Alcaldía de Bogotá paró la búsqueda: “La tierra no se va a tragar un cuerpo y un carro por completo, ahí tienen que estar. Mi esposo y el carro no se pueden desaparecer de esa manera”, indicó.

Así mismo, Ríos no entiende por qué la alcaldesa Claudia López no le volvió a dar la cara. “Yo no me veo con la alcaldesa desde la velatón que hubo en el barrio (en la noche del viernes 18 de noviembre)”, dijo. Y reveló además que no se habla con la mandataria, por WhatsApp, desde el 21 de noviembre.

Ante este panorama, Ríos le mandó un contundente mensaje a la alcaldesa: “Ella me prometió que iba a sacar a mi esposo, uno no hace una promesa si no la va a cumplir o yo no sé si es que a la alcaldesa le gusta ir por ahí incumpliendo lo que promete”.

Ríos le contó a este medio que después de que los organismos de socorro dieron por terminada la búsqueda, ella tuvo que acudir al Instituto de Medicina Legal para denunciar la desaparición de su esposo para que ahora sean las autoridades las que empiecen la búsqueda, pero de momento los únicos que están buscando a su esposo son los vecinos del barrio San Luis, porque la administración distrital la dejó sola. “Estamos a punta de pico y pala. La comunidad es la única que no me ha dejado sola”, comentó Ríos.

Subraya que lo más difícil ha sido mantenerse fuerte para que sus hijos no la vean derrumbarse, pues la Alcaldía también le quitó el acompañamiento psicológico a los menores. “La semana pasada tenía una gran cantidad de psicólogos al lado de mis hijos, pero hoy no hay nadie. Mis hijos decaen, lloran y mi familia y yo somos los únicos que estamos ahí, de resto nadie”.

Luz Ángela espera poder contar nuevamente con el apoyo de la Alcaldía para encontrar el cuerpo de Javier Velilla y así darle una cristiana sepultura.