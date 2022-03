CNE ordena a Miguel Uribe desmontar sus vallas por usar imágenes del Pacto Histórico

La sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó decisiones sobre unas medidas cautelares que se instauraron contra Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático y Alberto Esteban Ramírez del Partido Conservador. El órgano electoral determinó que los candidatos deben desmontar sus vallas de campaña por usar imágenes equivocadas con fines políticos.

En la valla que puso Uribe, están los rostros de Gustavo Petro, quien aspira a la Presidencia por esa alianza de izquierda; Gustavo Bolívar, cabeza de lista del Pacto; Roy Barreras, Iván Cepeda y León Fredy Muñoz, todos aspirantes de esa coalición. Además de Piedad Córdoba, quien también buscará llegar al Senado por el Pacto, a pesar de sus investigaciones por la ‘farcpolítica’ y los escándalos que la rodean, y el senador de Comunes, Carlos Lozada.

Según le contó a SEMANA en su momento, Uribe dejará la valla –ubicada en la carrera 9 con calle 127, al norte de Bogotá– por los 19 días que quedan de campaña, antes de que se dé la votación al Congreso el próximo 13 de marzo.

“Estamos a 19 días del momento más importante de esta elección y es definir el Congreso. Determinará no solamente quién va a ser el próximo presidente, sino especialmente es el seguro de vida de la democracia y la libertad”, aseguró el candidato.

Miguel Uribe Turbay Centro Democrático - Foto: juan carlos sierra-semana

Agregó que lo que más le preocupa es que no se ha prestado suficiente atención a las elecciones al Congreso y que allí también se define el futuro del país. “Hoy tenemos un riesgo evidente, y es la Presidencia de un candidato que destruirá la democracia y acabará con la libertad, pero gane o pierda, Gustavo Petro seguirá siendo un riesgo para el país. Si pierde, volverá a ser senador y probablemente tendrá 10, 15 o más senadores. Lo que se constituirá como un grupo que perseguirá a la Fuerza Pública, al empresario a la propiedad privada, a todo aquel que no piense como ellos”, analizó el exsecretario de Gobierno de Bogotá.

Sin embargo, al Consejo Nacional Electoral llegó a una medida cautelar solicitando el desmonte de esa valla y, por esa razón, la sala plena estudió la solicitud y determinó el retiro dentro de las próximas 48 horas. Para los magistrados hubo un menoscabo al buen nombre, la imagen y la dignidad humana, por lo que se tomó esa decisión.

Para el CNE es obligatorio “que para hacer uso de la imagen de ciudadanos en su propaganda política, los candidatos políticos debe contar con un consentimiento y/o autorización previa de las personas que aparecen en su publicidad, situación que no se encuentra probada”.

Según la decisión tomada por la sala plena, “este tipo de publicidad electoral es reprochable dentro de las actividades de una campaña electoral, ya que podría lesionar derechos tanto de particulares como de otros participantes en la contienda electoral y fuera de ella, como en efecto se vislumbró respecto a los ciudadanos”.

Además, se ordenó el desmonte de las vallas del candidato del Partido Conservador Alberto Esteban Ramírez Alfonso, quien puso una publicidad con la frase “No matarás. Aborto = Crimen. No más cultural de la muerte”. A juicio de los magistrados, la intención del candidato “al desplegar este tipo de publicidad, no es otra que utilizar la noticia coyuntural con el fin de ganar un beneficio electoral. Los magistrados comprometidos administran justicia y no son actores políticos dentro de la contienda electoral, por lo que esta conducta, a todas luces desconoce los derechos personalísimos de los involucrados en la valla electoral”.

Valla de Alberto Esteban Ramírez Alfonso, candidato al Senado del Partido Conservador. - Foto: Consejo Nacional Electoral

Los candidatos al Senado del Centro Democrático y del Partido Conservador tendrán 48 horas para desmontar las vallas y por ahora, no se han pronunciado frente a esta decisión.