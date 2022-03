Coalición Centro Esperanza arremetió contra Fico Gutiérrez y lo comparó con Duque

La renuncia de Óscar Iván Zuluaga como candidato del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo desató toda una polémica, especialmente cuando se conoció que el político desistía de la carrera por la Casa de Nariño para apoyar al candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

“En vista de los resultados de ayer (13 de marzo) y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión de renunciar a la candidatura presidencial del Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez”, dijo Zuluaga.

Luego añadió: “El partido queda en la libertad de tomar las decisiones institucionales que crea oportunas (…) He llevado una campaña llena de amor y esperanza, dedicada a las propuestas más serias para construir el país que nos merecemos (…) ¡Seguiré actuando con ese fin para contribuir en ese camino!”.

Como era de esperarse, varias personalidades y grupos políticos vieron esta renuncia como una jugada “anunciada” desde hace mucho tiempo por el uribismo, pues hay algunos que aseguran que, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe siempre había visto en Fico a su verdadero candidato.

Una de las colectividades que se ha hecho presente en estas críticas fue la coalición Centro Esperanza, cuyo candidato es Sergio Fajardo. De acuerdo con este grupo político, Gutiérrez no puede ser la opción para enfrentar a Gustavo Petro, pues sería poner nuevamente a Colombia a decidir entre uno u otro extremo de la política del país.

“Fico Gutiérrez no es más que una versión de Iván Duque 2022. Con las mismas propuestas, con los mismos apoyos y con el expresidente Uribe detrás”, dijo el director de la coalición, Juan Fernando Cristo.

Asimismo, el exministro del Interior aseguró que para hacer contrapeso al Pacto Histórico y al Equipo por Colombia, lo importante es enamorar a los colombianos de sus propuestas y tratar de llamar la atención de grandes personalidades independientes, tanto del partido Alianza Verde como del Partido Liberal.

“Vamos a convocar a la gente, no vamos a hacer pactos políticos para repartir el Estado. No vamos a recoger a los expresidentes de la República que están mandados a recoger. Esta no va a ser la candidatura de los políticos, de Germán Vargas Lleras en 2018″, añadió.

De esta forma, la idea de la Centro Esperanza es poder unir nuevamente a sus líderes, alrededor de la figura de Fajardo, esto con el fin de mostrar la armonía que no pudieron previo a la consulta interpartidista desarrollada durante las elecciones legislativas del domingo.

💜🇨🇴No más Duques, no más trampas. Vamos a construir una Colombia llena de esperanza. #LaEsperanzaDeColombia pic.twitter.com/x6ADfNsTDe — Coalición Centro Esperanza (@CoaliEsperanza) March 14, 2022

Así, ya son varias las propuestas que se han hecho para saber cuál será el rol de cada persona dentro de la campaña presidencial de Sergio Fajardo y de esta forma trabajar en pro del mismo objetivo: la Presidencia de Colombia.

Por otra parte, se conoció que el también exgobernador de Antioquia dará a conocer en las próximas horas quién será su fórmula vicepresidencial, después de, según la coalición, revisar varias hojas de vida.

Cabe recordar que Fajardo fue elegido como candidato de la Centro Esperanza con una cantidad de votos mucho menor a la que obtuvieron sus contrincantes en las otras consultas. En primer lugar estuvo Gustavo Petro, quien reafirmó su favoritismo dentro del Pacto Histórico, con 4.487.551 votos.

En la segunda posición quedó Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia), con 2.160.329 votos, mientras que Sergio Fajardo solo recibió el apoyo de un total de 723.084 colombianos.

De hecho, Francia Márquez, quien ocupó el segundo lugar en la consulta del Pacto Histórico, alcanzó a superar la votación de Fajardo, al obtener 783.160 votos que, en términos generales, la colocaron como la precandidata con la tercer mejor votación de la jornada.