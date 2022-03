“Cobarde”: Armando Benedetti arremetió contra Fico Gutiérrez

Este lunes, durante el debate presidencial realizado por SEMANA y El Tiempo, el candidato del Equipo por Colombia lanzó fuertes acusaciones contra el senador Armando Benedetti, cuando le decía a Gustavo Petro que “andaba con corruptos”.

“Armando Benedetti tiene en este momento un proceso por extinción de dominio, por enriquecimiento ilícito, y anda con vos pa’ arriba y pa’ abajo, ¿y entonces ahí sí no es corrupción?, corrupción es corrupción venga de donde venga, y ese es uno de los temas que también debes explicarle al país, por supuesto no la vas a dar, pero se la vas a quedar debiendo”, dijo Fico Gutiérrez en el debate.

La respuesta de Benedetti no se hizo esperar, pues lo tildó de “cobarde” a través de su cuenta de Twitter.

“Le recuerdo al cobarde de Fico Gutiérrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Alex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir?”, publicó el congresista.

Le recuerdo al cobarde de @FicoGutierrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Alex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir? — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 15, 2022

Vale la pena recordar que SEMANA reveló en febrero una decisión del despacho investigador, el de la magistrada Cristina Lombana. Lo que hizo la Corte fue negar la objeción al dictamen o al informe que ha servido como una especie de “columna vertebral” de toda la investigación.

En este caso, las dudas o sospechas de la Corte surgen en la declaración de renta que realizó el parlamentario ante la Dian, donde deja claro que su única actividad económica y sus recursos provienen solo de su labor como senador y, al cruzarlos con sus gastos, inversiones, compras y lujos en sus tarjetas de crédito, las cuentas no cuadrarían.

Desde un comienzo, la defensa señaló que la Corte pareciera no tener en cuenta el ingreso por reposición de votos y que también le entró plata por la venta de un apartamento. Asegura que hay fallas en el informe y que darán las explicaciones necesarias.

Benedetti insiste en que la Corte debe tener en cuenta otros elementos y ha calificado el informe como un documento con poco rigor. La Procuraduría, por ejemplo, concluyó que el informe tiene algunas imprecisiones en su elaboración.

Además, se refirió a un informe de 114 páginas que elaboró la investigadora Luz Dary Arias, que forma parte del grupo de análisis criminal operativo de la Fiscalía.

“Lo que yo he hecho ha sido con préstamos bancarios. Porque no tienen en cuenta mis préstamos. Me tienen vuelto mierda, políticamente me tienen acabado. A mis hijos los joden en los colegios. ¿Por qué? Llevamos cinco años en esto. Yo cambiaba el cheque de mi sueldo. Muchos dicen que yo me gasto dos millones de pesos en raspado o mango, no. Son ganas de joderme políticamente. Cuando yo hablo de la moción de censura del ministro de Defensa, pocos días después me abren indagatoria con un informe que llevaba un año. No puedo pensar mal, pero cuando estoy solo pienso: ¿fue el Gobierno el que me mandó molestar?”, dijo Benedetti en su momento en entrevista con SEMANA.

La Corte tiene abierta una discusión técnica y legal sobre un peritaje de la Fiscalía que, para escozor de algunos, concluye que MI PATRIMONIO ES LEGAL Y JUSTIFICADO. Una noticia debe ser confirmada y confrontada. Lo demás es especulación, desinformación o fake news. — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 15, 2022

El senador también ha señalado que todo obedece a una persecución de la magistrada cuando habla de: “Odebrecht o menciona a Néstor Humberto Martínez, Juan Manuel Santos, Luis Carlos Sarmiento Angulo o Jaime Lombana”.

“El error del informe es que no me tuvieron en cuenta los préstamos que he hecho a los bancos por 840 millones de pesos, las cesantías que he recibido de esos 18 años de 374 millones de pesos, los préstamos a otras personas de 775 millones de pesos; 706 millones de pesos de reposición de votos y el arriendo de una propiedad de 120 millones. Yo formo parte del fondo de trabajadores del Congreso por 40 millones de pesos. Todo eso te da 3.800 millones de pesos”, insiste Benedetti.