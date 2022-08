Los familiares no han recibido ni información ni ayuda del consulado español en Colombia.

Colombiano muere en extrañas circunstancias en España y su familia aún no puede repatriar el cuerpo

Una familia colombiana vive un drama luego de que les informaran que uno de sus seres querido había muerto en España en extrañas circunstancias. Como si fuera poco el dolor de enterarse de que un familiar ha muerto sin saber por qué en otro país, a esta pesadilla se le suma el no saber cómo lograr repatriar el cuerpo para ser sepultado en Colombia.

Fabio Nelson Guerrero Martínez, de 40 años, viajó hace seis meses desde Bogotá a España a cumplir el sueño de radicarse en Europa. Como muchos colombianos, él buscaba un mejor futuro para él y para sus familiares, ya que la situación económica en el país no era la mejor. Por lo que emigrar fue la mejor opción en ese momento.

Pero la familia recibió, este jueves 11 de agosto, la lamentable noticia de que Fabio Nelson Guerrero había muerto en el municipio de Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, en España.

Según las primeras informaciones de las autoridades españolas, el ciudadano colombiano perdió la vida luego de caer desde un tercer piso de un bloque de viviendas ubicado en la calle Miguel Delibes de ese municipio de España en horas de la mañana de este jueves.

Sin embargo, esta versión no convence de todo a sus familiares en Colombia ya que, según su hermana, Dora Nathali Guerrero Sánchez, toda la información que conocen los hace pensar que Fabio Nelson habría sido víctima de un homicidio en España.

Su hermana manifestó que se han intentado comunicar con el consulado español en Bogotá para obtener más información de lo que le sucedió al ciudadano colombiano, pero que la única respuesta que han recibido es que el caso está en investigación.

Este viernes 12 de agosto, los familiares de Fabio Nelson fueron directamente hasta el consulado español a solicitar la repatriación del cuerpo, pero no recibieron buenas noticias. Según la hermana del colombiano muerto en España, en el consulado les respondieron que tenían que viajar hasta Madrid y allí ir directamente al consulado colombiano en ese país para solicitar la repatriación del cuerpo. Pero que el consulado español en Bogotá no podría brindarles ninguna ayuda para esto.

“Nosotros esta mañana nos dirigimos al consulado de España acá en Bogotá y nos dicen que no pueden hacer nada por nosotros, que no nos pueden ayudar. Que tenemos que viajar hasta España para poder solicitar la repatriación”, afirmó Dora Nathali Guerrero.

Además, la mujer agregó que están buscando recibir algún tipo de apoyo económico para poder traer a su hermano a Colombia y darle una digna sepultura junto a sus familiares y seres queridos. Ya que económicamente no tienen los medios para hacer todo este proceso por su cuenta. Sin embargo, por ahora, no han recibido ninguna noticia alentadora y pareciera que el consulado español no daría ningún tipo de apoyo a los familiares.

“Nosotros estamos buscando que el consulado nos dé un apoyo económico para poder traer a mi hermano. Porque, pues, nosotros todos somos colombianos y pues lo que queremos es que nuestro hermano esté con nosotros y poderle dar una santa sepultura acá, con toda su familia y con todos los seres queridos que él tiene acá”, contó a SEMANA la hermana de Fabio Nelson Guerrero.

La familia del ciudadano colombiano continuará insistiendo en el consulado español tratando de recibir algún tipo de ayuda económica que permita repatriar el cuerpo a Colombia lo más pronto posible. Esto ya que ellos han manifestado no contar con los recursos económicos para viajar hasta España y llevar a cabo el proceso en el consulado colombiano en Madrid, como les informaron que tenían que hacer en su primera solicitud.