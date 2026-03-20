La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció cambios en la atención a los ciudadanos que requieren trámites presenciales. La entidad informó que los días 30 de marzo y 1.º de abril no prestará servicio en sus puntos físicos a nivel nacional.

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Durante esas jornadas, lunes y miércoles respectivamente, ninguna de sus sucursales atenderá al público en el país. La entidad advirtió que el lunes 6 de abril se restablecerá la atención a la normalidad.

El cierre nacional será el 30 de marzo y el 1 de abril. Foto: guillermo torres-semana

En los últimos días, distintos puntos de atención a nivel nacional han cerrado sus puertas de manera temporal por jornadas específicas. No obstante, la propia entidad ha sido la encargada de informar oportunamente sobre estos cierres.

Colpensiones advirtió desde hace un par de meses que estos cierres no se deben a fallas en la operación, sino que obedecen a imprevistos externos a la entidad.

Horarios de atención de Colpensiones

Colpensiones mantiene diferentes horarios y canales de atención para los ciudadanos en Colombia, con variaciones según el tipo de servicio, la ciudad y fechas especiales, por lo que la entidad recomienda verificar previamente esta información antes de realizar trámites.

En Bogotá

Colpensiones también presta servicio a través de la red de SuperCADE, donde los usuarios pueden acudir sin agendamiento previo. Según la entidad, estos puntos funcionan en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en varias sedes de la ciudad.

Los capitalinos pueden hacer trámites en el SuperCADE. Foto: Guillermo Torres /Semana

En Cali

En la capital valluna, la entidad pensional brinda atención especial de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., y entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m.

El último viernes hábil de cada mes, todos los puntos de atención en el país operan en jornada continua de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., como medida de ajuste operativo.

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Adicionalmente, el canal telefónico funciona como alternativa para los usuarios. De acuerdo con información del Distrito, el contact center de Colpensiones atiende de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

En ese sentido, Colpensiones insiste en que los ciudadanos prioricen el uso de canales virtuales para trámites básicos, mientras que los procesos que requieren validación presencial deben programarse con cita previa.