Concejal de Cartagena a la que detuvieron con cocaína denuncia haber recibido amenazas

La Policía Metropolitana de Cartagena capturó el pasado 14 de enero a la expresidenta del Concejo Distrital de Cartagena, Gloria Estrada Benavides, junto a su pareja sentimental, Martín Barreto, y a un empresario de la ciudad, quienes se desplazaban en una camioneta.

Según información de las autoridades, en el vehículo fue encontrado un kilo de cocaína y una alta suma de dinero, cercana a los ocho millones de pesos. Adicionalmente, se hallaron armas de fuego con salvoconducto.

Estrada fue puesta en libertad recientemente y, en entrevista con Blu Radio, además de confirmar que retomará sus funciones este martes, denunció que ha recibido múltiples amenazas.

“Ya entro con todas mis funciones a retomar la presidencia del Concejo y retomar todas las metas, los proyectos que tenía para el Concejo de Cartagena (…) Yo no tengo ninguna sanción de la Procuraduría, no tengo ninguna inhabilidad, lo que tengo es un proceso el cual sigue y que esperamos que ya pronto sea resuelto”, explicó.

“Tengo cierto temor porque me han hecho amenazas que las voy a presentar a la Fiscalía, porque me han querido silenciar, pero confío en que Dios guardará mi vida y que nunca más me podrán tocar”, agregó.

Vale la pena recordar que cuando la defensa de la expresidenta del Concejo de Cartagena pidió la libertad de Estrada, puso de presente que en el retén adelantado en el barrio Manga de la capital del Bolívar se presentaron notables irregularidades, hecho por el cual asegura que todo se trata de un montaje judicial y político.

En ese sentido, el jurista sostuvo que “toda la información que se ha dado, muchas de ellas son conjeturas, especulaciones e interpretaciones mediáticas. Los hechos que presentaremos son espeluznantes. Nunca en mi carrera había presenciado actos tan viles de corrupción”.

Es por esto que los allegados a la concejal consideran que la droga fue puesta por sus enemigos políticos, quienes además estuvieron detrás del retén. En este punto se resaltó la falta de idoneidad de los policías que participaron en la detención y posterior revisión de la camioneta.

También se tiene presente que uno de los patrulleros fue destituido y otros agentes habrían incurrido en actividades sospechosas: “Pedimos que se revoque la detención domiciliaria de Gloria Estrada y prime su derecho fundamental a la libertad, apelando al debido proceso y a la presunción de inocencia, más cuando en su caso aún no se ha ejecutado una condena”.

Para sustentar su petición, citó que el procedimiento no fue grabado en su totalidad, puesto que la cámara de vigilancia del lugar estaba dañada y el reporte fue realizado por profesionales particulares. Igualmente, se citan los testimonios de varias personas que aseguraron que se había presentado una coartada para ubicar en la camioneta el bulto que contenía la cocaína.

Pese a que en la camioneta había cuatro personas, en el documento oficial solamente se hace mención de tres. La defensa de la concejala aseguró que, en el momento del retén, Estrada puso en constancia la actitud sospechosa de los agentes, a quienes les reclamó por supuestamente ubicar el paquete.

Frente a esto, pidió que se revocara la medida de aseguramiento en detención domiciliaria que se le impuso en enero pasado. La concejal ya se declaró inocente del delito de porte y tráfico de estupefacientes.

La audiencia se reanudó el pasado lunes 16 de mayo a las 2 de la tarde.