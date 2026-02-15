Montería

Concejo de Montería negó traslado presupuestal propuesto por el alcalde Hugo Kerguelén para atender emergencia por inundaciones

El mandatario señaló que, pese a la decisión de la comisión, “no nos vamos a detener”.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de febrero de 2026, 2:02 p. m.
Más de 40.000 familias permanecen fuera de sus hogares como consecuencia de las inundaciones.
La Comisión de Presupuesto del Concejo de Montería negó la solicitud presentada por la Alcaldía para autorizar, durante seis meses, un traslado presupuestal que permitiera atender con mayor agilidad la emergencia causada por las inundaciones en el municipio.

De acuerdo con la administración local, el proyecto fue presentado con el propósito de facilitar la reasignación de recursos en el marco de la calamidad pública y reducir los tiempos en la ejecución de acciones dirigidas a las familias afectadas.

Ideam advierte posibles aumentos en niveles del río Sinú que pondrían en riesgo embalse de Urrá por persistencia de lluvias

En un pronunciamiento, el alcalde Hugo Kerguelén García señaló: “Estudiamos con rigor el concepto jurídico que se presentó ante la comisión y respetamos su análisis. Las instituciones deben actuar con responsabilidad y constitucionalmente, pero también es mi deber decir que la rapidez en la ejecución marca una diferencia real para las familias afectadas. Hoy el tiempo de reacción significa techo, alimentación, dignidad, desatracar calendarios escolares. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades de las familias”.

La Alcaldía indicó que más de 40.000 familias permanecen fuera de sus hogares como consecuencia de las inundaciones. La propuesta planteaba otorgar mayor flexibilidad para trasladar recursos hacia áreas consideradas prioritarias, entre ellas alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social.

