Concejo de Montería negó traslado presupuestal propuesto por el alcalde Hugo Kerguelén para atender emergencia por inundaciones

La Comisión de Presupuesto del Concejo de Montería negó la solicitud presentada por la Alcaldía para autorizar, durante seis meses, un traslado presupuestal que permitiera atender con mayor agilidad la emergencia causada por las inundaciones en el municipio.

De acuerdo con la administración local, el proyecto fue presentado con el propósito de facilitar la reasignación de recursos en el marco de la calamidad pública y reducir los tiempos en la ejecución de acciones dirigidas a las familias afectadas.

Ideam advierte posibles aumentos en niveles del río Sinú que pondrían en riesgo embalse de Urrá por persistencia de lluvias

En un pronunciamiento, el alcalde Hugo Kerguelén García señaló: “Estudiamos con rigor el concepto jurídico que se presentó ante la comisión y respetamos su análisis. Las instituciones deben actuar con responsabilidad y constitucionalmente, pero también es mi deber decir que la rapidez en la ejecución marca una diferencia real para las familias afectadas. Hoy el tiempo de reacción significa techo, alimentación, dignidad, desatracar calendarios escolares. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades de las familias”.

La Alcaldía indicó que más de 40.000 familias permanecen fuera de sus hogares como consecuencia de las inundaciones. La propuesta planteaba otorgar mayor flexibilidad para trasladar recursos hacia áreas consideradas prioritarias, entre ellas alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social.

Las ayudas son destinadas para los barrios de las comunas 1 y 2, así como en sectores rurales como Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo, además de las familias ubicadas en albergues temporales.

Según la administración municipal, “hay que indicar que la propuesta no implicaba nuevos recursos ni endeudamiento. Buscaba reducir tiempos, evitar trámites que pueden tardar hasta diez días en momentos en los que cada minuto cuenta para proteger a los monterianos damnificados”.

El alcalde agregó que, pese a la decisión de la comisión, “no nos vamos a detener”, y aseguró que la administración continuará implementando medidas dentro del marco legal vigente para atender a la población afectada.