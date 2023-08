Condenado a ocho años de prisión alias Juandi, integrante de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez

Dudas sobre la muerte de Iván Márquez

Luego, el funcionario sentenció: “ En el momento en que se señaló que estaba muerto, estaba perfectamente bien. No es que haya hablado personalmente con él, pero lo que sabemos es que está vivo. Lo importante es establecer si en verdad está vivo, y sí está vivo”.

“Les puedo decir que la última ocasión que yo tuve contacto directo él estaba muy bien de salud. Después de que se anunció el posible fallecimiento de Iván Márquez, tuve corroboración de que estaba vivo. Pero no me he visto con él hasta el momento”, sostuvo Rueda.