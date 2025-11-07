Suscribirse

Judicial

Condenan a docente por abusar sexualmente a la exseñorita Bogotá cuando era una niña

Farley José López Henao fue sentenciado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Esta es la historia del extenso proceso penal.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 3:10 p. m.
Después de un extenso proceso judicial que se extendió por 13 años y que estuvo marcado por las dilaciones y los cambios de fiscal, un juez de conocimiento de Cali condenó, en primera instancia, a Farley José López Henao por el abuso sexual contra María Camila Correa Montalvo.

Los hechos se presentaron cuando López Henao, siendo docente de un colegio en la capital del Valle de Cauca, acosó y abusó de María Camila cuando tenía doce años de edad. Los hechos se presentaron en mayo de 2008.

Pese a que la joven denunció en 2010 al docente, el proceso penal se extendió por más de una década. El abogado penalista Juan Felipe Criollo, quien representó a María Camila Correa, aseveró que en el juicio se presentaron varias pruebas documentales y testimoniales que le dieron sustento a la denuncia presentada contra el docente por los hechos ocurridos dentro del centro educativo.

El jurista manifestó que la exseñorita Bogotá declaró, recordando esos duros momentos y detallando la forma en cómo fue abordada por el docente en el Colegio Jefferson. Su testimonio fue coherente y consistente con los hechos denunciados hace ya 15 años.

“El testimonio directo de la víctima fue corroborado de manera periférica con otros testigos e indicios aportados por el ente acusador”, explicó el abogado Juan Felipe Criollo. “El testimonio de su progenitora, de sus amigas y de expertos adscritos al Instituto de Medicina Legal demostraron que la actitud y sentimientos expresados por María Camila se debían a la experiencia traumática sufrida por cuenta del señor Farley López”.

Las pruebas técnicas presentadas también permitieron concluir la veracidad de la denuncia de Correa Montalvo sobre el lugar donde se presentó el abuso por parte del docente.

Abuso sexual a menores de edad
Abuso sexual a menores de edad | Foto: Getty Images

“Los indicios como la soledad del lugar donde ocurrieron los hechos, el momento en que estos tuvieron lugar y el comportamiento desplegado por el acusado con posterioridad a los mismos, permitieron al despacho de conocimiento llegar a la conclusión de que los hechos denunciados en efecto tuvieron lugar de la forma descrita”, aseveró el abogado.

En la etapa de juicio, la defensa del docente no pudo refutar la acusación presentada por la Fiscalía, intentando hacer mención sobre hechos que poco o nada tenían que ver con el proceso penal.

“Los testigos y elementos aportados por la defensa (del docente) se dedicaron a refutar aspectos no relacionados con el objeto de juzgamiento”, recordó el penalista.

En los próximos días se fijará la fecha de la audiencia en la cual se dará a conocer el monto de la condena contra Farley José López Henao.

