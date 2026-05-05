Conozca cómo estará el clima en Medellín este martes 5 de mayo: esto predice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en diferentes ciudades del país a lo largo de este martes, 5 de mayo.

Pronóstico del Ideam para la semana del 4 al 8 de mayo: estas son las regiones donde más lloverá en Colombia

En cuanto a Medellín, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, y estará acompañado de lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Además, se espera que se tenga una temperatura máxima de 29 °C.

En el departamento de Antioquia, que está en la región Andina, se estima que se tendrá un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Este mismo panorama se espera en otros sectores puntuales del occidente de Caldas, norte de Quindío, nororiente de Norte de Santander, occidente y oriente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca.

Asimismo, se tendrán lluvias de menor intensidad en el norte y centro-oriente de Tolima, así como en el sur y oriente de Huila.

De acuerdo con el informe, así estará el clima en otras ciudades principales del país:

Barranquilla: Aunque persistirá el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y ocasionales en horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C).

Aunque persistirá el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y ocasionales en horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C). Bucaramanga: Tras una mañana con tiempo seco, hacia el final de la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias ligeras e intermitentes, las cuales podrían extenderse hacia horas de la noche. (T. máx.: 26 °C).

Alerta del Ideam: Lluvias no dan tregua y ponen en alerta varias regiones

Cali: Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde. (T. máx.: 27 °C).

Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde. (T. máx.: 27 °C). Cartagena: Predominará el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

Predominará el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 24 °C).

Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 24 °C). Tunja: Tras una mañana con tiempo seco y cielo mayormente nublado, son posibles lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y nuevamente en la noche. (T. máx.: 18 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Debido a las lluvias que se esperan, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a los ciudadanos para que aumenten las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pueda registrar por cuenta del agua.