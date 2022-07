Consumo de licor en Antioquia podría aumentar hasta un 50 % por muerte de Darío Gómez

La muerte de Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’, ha desatado el consumo de licor en Antioquia, donde algunos de sus seguidores se han bañado en licor para rendirle sus respetos. Tras la muerte del cantante, este rubro prevé tremendos incrementos en sus ventas.

Y es que, incluso, bares y discotecas ya están alistando eventos para homenajear al que fue el máximo exponente de la música popular del país.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) capítulo Antioquia, estima que la venta de bebidas embriagantes aumente en los próximos días entre 20 % y 50 %.

“Darío Gómez fue un gran exponente de la industria musical que tuvo una estrecha relación con la actividad económica del entretenimiento nocturno de Antioquia y el país. Por eso la partida y los homenajes posibilitan, entre otras cosas, que la actividad nocturna se potencie”, dijo Valenzuela.

Para el representante de Asobares, el impacto emocional y cultural por la muerte del cantante antioqueño motivaría la compra de bebidas alcohólicas que serían ingeridas escuchando éxitos musicales como Sobreviviré o Nadie es eterno.

“Con respeto hacia Darío Gómez, varios establecimientos están ofreciendo homenajes y eventos especiales para conmemorar su partida. Esperamos que las personas, de una manera muy respetuosa, conmemoren la partida de este gran artista”, señaló.

El cuerpo del intérprete de Entre comillas y Si negabas que buscabas permanecerá en cámara ardiente en el Coliseo de Voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín hasta las 12:00 p.m. de este jueves.

Las exequias se adelantarán este sábado a la 1:00 p.m. en la Iglesia Santa Gema y su entierro será en el Parque Cementerio Campos de Paz de la capital de Antioquia.

‘El rey del despecho’, quien no le tenía miedo a la muerte e incluso le cantaba a este tema, manifestó en entrevistas y a sus familiares que quería ser despedido con sus canciones de fondo y acompañado por todos sus fanáticos. “Gracias a Dios fue una muerte natural, no sufrió, estuvo tranquilo, me alegra que la gente lo pueda ver”, dijo a SEMANA Catalina Gómez, hija del cantante.

Se bañaron en licor

Dolor y un gran vacío han dejado la muerte de Darío Gómez este martes, en Medellín, en sus más acérrimos seguidores. La partida del cantante a sus 71 años tiene a los fanáticos, tal y como los acostumbró, tratando de calmar la pérdida con su música y licor.

Hasta las afueras de Medicina Legal de Medellín, donde reposó su cuerpo antes de ser llevado a la cámara ardiente, llegaron masivamente los seguidores del artista este miércoles, 27 de julio. Los fanáticos del cantante paisa también estuvieron la noche del martes en la Clínica Las América, lugar en el que se registró su fallecimiento, luego de sufrir “un colapso súbito en su hogar”.

En ambos lugares se ha escuchado la extensa lista de éxitos del artista e ingirieron altas cantidades de licor para agradecer al ‘Rey del Despecho’ por todos sus éxitos y su invaluable aporte al crecimiento de la música popular.

Los homenajes se han exacerbado a tal nivel que los fanáticos que llegaron montados en caballos a la clínica parecen haberse quedado cortos en comparación con un hombre que se bañó en licor afuera de Medicina Legal.

El curioso momento quedó registrado en un video en el que se observa la manera en la que, al tiempo que varios seguidores vitorean “Darío Gómez, vive”, este fanático toma una caneca de aguardiente y lanza el licor hacia arriba para que le caiga encima. Después, sirve un trago para continuar exaltando, a su manera, al cantante.