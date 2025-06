Contundentes denuncias de líderes chocoanos que demuestran la poca inversión del Gobierno Petro en ese departamento

Un fuerte jalón de orejas hizo el presidente Gustavo Petro a la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina Posso, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el consejo de ministros que se transmitió en vivo el miércoles.

El reclamo empezó cuando Petro les llamó la atención por la manera en que se han hecho las inversiones en la cartera de transporte, destinadas a la construcción de los trenes que tanto ha prometido el mandatario nacional.

Pero se hizo más fuerte cuando la directora del DNP mostró una diapositiva en la que se reflejaba los compromisos de porcentajes presupuestales del Gobierno Petro en los departamentos en 2025.

Al ver las gráficas, el presidente estalló. “Lo que más es el verde y lo que menos es el rojo. Mire cómo hemos premiado a los gobernantes de la oposición y nos organizan golpe (de Estado). ¡Están financiando el golpe, amigos, qué es esto! Yo casi muero en Santander”, reclamó Petro.

Dispositiva que muestra la inversión presupuestal por regiones del Gobierno Petro en 2025. | Foto: Consejo de ministros.

Y fue más allá: “¿Por qué Chocó es lo menos, acaso no fue el 80 % de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros? ¿Por qué me tienen a Chocó así, abandonado, como si ustedes fuesen Duque, o el gobierno de la oligarquía? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo, no puedo seguir así”.

Además, Petro pidió que le mostraran las cifras para entender cómo ha sido la inversión en las regiones, pues una de las diapositivas proyectadas por la directora del DNP mostró un consolidado de ejecución en los 31 sectores gubernamentales, y solo dos de ellos aparecen en verde y con cumplimientos por debajo del 50 %: Educación, con el 34,4 %, y Fiscalía, con 32,8 %.

Luego las ejecuciones presupuestales se ven en caída: de tercero aparece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición con un 27, 5 por ciento.

Y entre los más rezagados en ejecución están Deporte y Recreación, Rama Judicial, Hacienda, Salud y Protección Social, Presidencia de la República, Interior e Igualdad y Equidad.

Lista de ejecución presupuestal mostrada por el gobierno Petro. Los 31 sectores están por debajo del 50 por ciento de ejecución en 2025. | Foto: Consejo de Ministros.

Precisamente, SEMANA habló con dos voceros de la Mesa de Deportes del Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó.

“Es una burla total porque el gobierno ha sido incapaz, le ha quedado grande la inversión en el Chocó, tristemente con los cambios que han realizado en el Ministerio de Deporte cada ministra llega con su equipo de trabajo, se genera un revuelo”, dijo Robert Rivas Becerra, quien también es presidente del Colegio Colombiano de Entrenadores Deportivos en Chocó.

“Los poquitos escenarios deportivos que se han finalizado o se están construyendo vienen de vigencias de 2021, que fueron suspendidos por la Corte Suprema por Ley de Garantías y cuando llegó la ministra del Deporte María Isabel Urrutia revivieron esos escenarios, pero en este gobierno no se han visto los recursos reflejados en el Chocó”, agregó.

También manifestó que además han faltando recursos en fomento: “Más que escenarios deportivos, nosotros planteamos un plan de fomento de infraestructura deportiva, programas a desarrollar para que los chocoanos puedan desarrollar sus actividades, y oh tamaña sorpresa, esos recursos no han llegado, han improvisado con operadores que se quedan con los recursos”, denunció.

Por su parte, Manuel Felipe Blandón, asesor del mismo Comité Cívico, le dijo a SEMANA que con el gobierno de Iván Duque iniciaron un plan de choque que permitiera fortalecer la infraestructura deportiva del departamento.

“Se determinó Chocó como un lugar estratégico, cuna de atletas, para que esos deportistas de bajos recursos tuvieran donde desarrollar su práctica deportiva con dignidad y en óptimas condiciones. Con el exministro Ernesto Lucena diseñamos un diagnóstico sectorial que nos permitiera identificar primero, antes de hacer las inversiones, saber cuáles eran las necesidades del departamento, y determinamos tres elementos fundamentales: vocación deportiva, estado de la infraestructura y qué quería la ciudadanía, y dejamos un diagnóstico”, contó.

El informe detallaba qué se requería en los 31 municipios chocoanos, incluyendo a Belén de Bajirá (que en ese momento era corregimiento de Mutatá, en Antioquia), pero, aseguró Blandón, las inversiones que se dejaron desde el anterior gobierno han sufrido trabas y las que se debían hacer en este periodo de Petro no se han visto.

“Se empezaron las inversiones con el ministro Lucena, se cae la inversión por ley de Garantías en 2022, y hubo que hacerlo con Findeter. Llega este gobierno (de Petro), se firman nuevamente los convenios que se habían caído, y algunos de estos convenios arrancan, otros sufrieron muchas dificultades, por ejemplo la demora de entre siete meses y un año en contratación de interventorías”, detalló el asesor.

“Todo quedó frenado, mesas técnicas, cambiaban los equipos formuladores, nosotros interpretamos que no había voluntad política para financiar nuevas obras en el departamento, las obras que hay vienen de vigencias anteriores, pero en 2023, 2024 y 2025 no se ha invertido en una obra nueva en el Chocó”, añadió.

Como ejemplo cita las financiaciones en obras que debían hacerse en seis municipios: Río Iró, San José del Palmar, Bagadó, Nóvita, Cantón de San Pablo y Medio Atrato.

Precisamente, SEMANA conoció un documento que evidencia que en esas seis poblaciones se iban a construir proyectos por 36.480 millones de pesos.

En Nóvita, 7.500 millones de pesos para la adecuación de una cancha de fútbol; en Cantón de San Pablo, 5.100 millones para la construcción de la cancha sintética de Managru; y en Río Iró, 6.500 millones para otra cancha de fútbol sintética.

Para Río Atrato se había proyectado una inversión de 8.400 millones de pesos para construir una cancha múltiple y una placa deportiva cubierta en Pune; en Bagadó, 1.955 millones de pesos para construir la primera etapa de la cancha de fútbol sintética; y en San José de Palmar, una inversión de 6.955 millones de pesos más para la construcción de una cancha recreativa.

“Eso se debía financiar en 2024, no se pudieron madurar los proyectos, cambiaron los equipos durante tres y cuatro veces, había retrocesos, se iniciaba con un proceso de revisión del Ministerio del Deporte y dilataron”, explicó el asesor.

“Puede que un funcionario del Ministerio crea que Chocó es Chapinero, no, acá es por agua, acá no hay energía, no hay condiciones de urbanismo, tenemos que adaptarnos para que la población pueda acceder al derecho al deporte”, agregó.