Suscribirse

Nación

Corte Constitucional tumbó artículos que regulaban la administración de justicia en la Jurisdicción Agraria de Petro

El alto tribunal aprobó en su mayoría dicha iniciativa que fue enviada al presidente Petro para sanción.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 10:16 p. m.
La jurisdicción agraria nació en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz y fue incorporada a la Constitución en 2023.
La jurisdicción agraria nació en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz y fue incorporada a la Constitución en 2023. | Foto: Getty Images

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó dos artículos de la Jurisdicción Agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que se vulneró el principio de materia porque no tenían relación con el objetivo del proyecto.

El alto tribunal informó de su decisión: “En dichos textos se regulan aspectos de la administración de justicia que no tienen que ver con la integración y con la estructura de la jurisdicción agraria y rural. En consecuencia, concluyó que dichos preceptos son incompatibles con la Constitución, por lo que procedió a declarar su inconstitucionalidad”.

Contexto: Campesinos, justicia y soberanía alimentaria: claves de la jurisdicción agraria y la controversia por las Appa

El artículo 4 de la Jurisdicción Agraria establecía una garantía para impartir justicia en el campo, reconociendo a la población rural y su relación con la tierra; el artículo 5 daba principios sustanciales como la seguridad jurídica de los derechos agrarios y el reconocimiento de las economías campesinas.

Con la inexequibilidad de esos artículos, la Corte dio visto bueno sobre los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 10 y 12 y condicionó el 3 y el 8, los cuales, modificaban la jurisdicción constitucional frente a temas agrarios y designaba las reglas para la provisión de los cargos de juez de los Juzgados Agrarios y Rurales.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, liderará junto a sus compañeras de gabinete Martha Carvajalino y Ángela María Buitrago, la radicación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria.
Los entonces ministros del Interior, Juan Fernado Cristo, y de Justicia, Ángela María Buitrago, presentaron e impulsaron dicha iniciativa. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Declarada la constitucionalidad condicionada de los artículos 3 y 8 ibidem, la Corte consignó en un anexo de esta sentencia el texto del proyecto de ley estatutaria, con los ajustes correspondientes a las antedichas decisiones, para efectos de remitirlo al Congreso de la República”, detallaron a través de un comunicado.

Con la revisión de la Jurisdicción Agraria en su control de constitucionalidad, la ley parasará a los presidentes y secretarias del Senado y la Cámara de Representantes para su firma, y se remita finalmente al Presidente de la República para su sanción y promulgación.

Desde el Gobierno Petro manifestaron que la Jurisdicción Agraria y Rural, busca hacer justicia con el campesinado y hacía parte del plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz, que se firmó en el año 2016 entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc.

Con la aprobación de la mayoría de la ley en la Corte Constitucional, se mantiene la reforma que busca resolver disputas de tierras, mejorar el acceso a la justicia de quienes viven en la ruralidad y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado que se sigue viviendo en las regiones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

2. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

3. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

4. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

5. América de Cali, sin técnico en propiedad, pero resucitando en Copa BetPlay: golpe al Bucaramanga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalGustavo PetroMinisterio de JusticiaEduardo Montealegre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.