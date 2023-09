Crimen del estilista Mauricio Leal: testigo narra la fuerte discusión entre Jhonier y su madre. “Estaba muy ofuscado”

“No ingresé a la casa, yo iba a tocar en la casa número 18 cuando escuché una discusión muy fuerte entre el señor Jhonier Leal y su mamá, él estaba muy ofuscado”, recordó la testigo. Por esta situación prefirió no tocar la puerta, ya que “no me gusta meterme en problemas familiares”.

“Un día yo me dirigía con mi mascota por el Andino y por el lado de Converse yo vi a Jhonier con su esposa, con Luz Helena, y los vi muy bien”. Todo esto la llevó a dudar de lo que le había dicho Jhonier a su hermano por lo que le advirtió. “Eso se me hizo extraño, yo nunca le quise decir a Mauricio, que lo había visto muy bien, ni nada de eso, porque no me gustan los comentarios, simplemente lo alerté y le dije ‘no me parece, siento algo muy extraño’, se lo recalqué muchas veces”.