¿Cuándo se posesionará Gustavo Petro como presidente de Colombia?

Este domingo 19 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, y el candidato Gustavo Petro fue elegido como el nuevo mandatario de la nación.

Con el 99,79 % de las mesas informadas, el candidato por el Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez obtuvieron 11.274.343 votos, es decir, el 50.48 % de la votación.

En ese orden de ideas, la ceremonia de investidura será el próximo 7 de agosto, día que se conmemora la Batalla de Boyacá. Asimismo, ese día el actual presidente, Iván Duque, dejará la Casa de Nariño, con el fin de darle el lugar a Gustavo Petro, quien se convirtió en el primer presidente de la centro izquierda del país.

De igual manera, el presidente electo decidirá la hora y el lugar en donde se llevará a cabo la ceremonia, que comenzará con el llamado del pleno Congreso de la República; luego, el presidente de la rama legislativa tomará el juramento del presidente electo y le pondrá la banda presidencial.

Asimismo, el presidente, en ese momento, en sus funciones hará lo propio con su fórmula vicepresidencial y terminará de posesionar a su gabinete en la Casa de Nariño.

El motivo por el cual se lleva a cabo ese día fue porque se decretó como la fecha de transición de administración por la conmemoración de la Batalla de Boyacá (1819), cuando el movimiento libertador se impuso sobre los españoles y se dio inicio formal a la transformación de Colombia como nación.

Francia Márquez y Gustavo Petro hablan después de ser elegidos

Francia Márquez fue elegida como la primera afroamericana vicepresidenta de Colombia. En ese sentido, esto fue lo que dijo durante su discurso en el Movistar Arena.

Márquez agradeció a “los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres violentadas y desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia. Gracias por haber hecho el camino y haber sembrado las semillas de la resistencia y de la esperanza”.

Asimismo, manifestó que “el gran desafío que tenemos todos los colombianos es la reconciliación. Quiero hacerle un llamado a Rodolfo Hernández y al uribismo a que, en medio de las diferencias, podamos construir una Nación hacia adelante. Es el momento de hacer un gran pacto por la vida y por la paz. La gente es maravillosa”.

De igual manera, indicó que llegó el momento de pasar la página de odio y de rencor, y de pasar la página de la guerra y violencia: “Podemos darle un país en dignidad a los colombianos”.

Francia hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe, con el fin de hacer una reconciliación y paz, teniendo en cuenta las críticas de varios integrantes del Centro Democrático al Pacto Histórico y a sus integrantes.

Y finalizó: “Yo me veo en los territorios con la gente, gobernando desde los lugares más olvidados y silenciados. Desde los distintos lugares que componen nuestra nación, desde ahí me veo. Me encargo de ser ministra de la igualdad y desarrollar cinco tareas: el derecho de las mujeres, oportunidades para la juventud, equidad para pueblos”.

Por su parte, Gustavo Petro comenzó agradeciendo a los asistentes en el lugar. “Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo”, afirmó.

“Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia la vida misma, no vamos a traicionar a ese electorado que lo que le ha gritado al país es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor”, añadió.

“Sobre la base de los diálogos regionales poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz. No es extraño que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayoría sean de jóvenes y de mujeres. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas”, dijo.

Después de continuar su discurso enfocado en la paz y la justicia social, indicó que su gobierno desarrollará “el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia. Los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidad ligadas a ese mundo de siervos [...]. Tenemos que construir una democracia”.

Finalmente, Gustavo Petro indicó que se había soñado con este momento en varias ocasiones y pronunció una frase por la que ha sido reconocido durante su campaña: “Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Los quiero mucho”.