Cuatro despachos de la Sala de Instrucción quedan sin magistrados. ¿Cuándo llegarán los nuevos?

La Corte Suprema de Justicia confirmó que este jueves 8 de octubre cumplieron sus periodos en la Sala de Instrucción los magistrados Cristina Lombana Velásquez, Francisco Javier Farfán Molina, Héctor Javier Alarcón y César Augusto Reyes Medina.

Este es el primer relevo de magistrados que se dio en la Sala Especial de Instrucción de la Corte, creada para garantizar el derecho fundamental a la doble instancia y a separar la investigación del juzgamiento de los altos funcionarios con fuero constitucional, como los congresistas.

Con la salida de esos cuatro magistrados, el alto tribunal manifestó en su perfil de X: “Durante estos años hicieron parte de la consolidación de esta Sala y de la función de investigar y acusar, ante la Sala Especial de Primera Instancia, a los congresistas en los casos previstos por la Constitución y la ley. Su paso por la Corte queda ligado a una etapa fundamental de la justicia penal para los aforados”.

Sin embargo, con la culminación de los 8 años en la Corte de Lombana, Reyes, Farfán y Alarcón, esos despachos de la Sala de Instrucción quedarán acéfalos hasta el próximo miércoles 14 de octubre, día en que se posesionarán los nuevos togados que fueron elegidos por la Sala Penal y la Sala Plena del alto tribunal.

Corte Suprema eligió a los cinco nuevos magistrados de la Sala de Instrucción, la instancia que investiga a los congresistas

Los reemplazos se darán de la siguiente manera:

— La magistrada Andrea Nataly Bermúdez llegará al despacho de Cristina Lombana, nueva secretaria de Transparencia de Abelardo De La Espriella.

— La magistrada Patricia del Socorro reemplazará a Francisco Farfán, quien venía presidiendo la Sala de Instrucción.

— El magistrado Javier Fernando Fonseca aterrizará en el despacho de Héctor Javier Alarcón.

— Susana Quiroz Hernández será la nueva magistrada del despacho que venía liderando César Reyes.

El único cambio que queda pendiente es el de la magistrada Adriana Cecilia Alarcón, quien reemplazará al magistrado Marco Antonio Rueda, pues su periodo en la Corte se cumple hasta noviembre. Mientras que Misael Rodríguez continuará en la Sala hasta agosto del próximo año.

Con estos cambios en la Sala de Instrucción también finaliza un periodo de tensiones y diferencias que existieron entre varios magistrados por las posturas frente a las investigaciones, quejas por supuesto acoso laboral y hasta denuncias de “conductas abusivas” entre los mismos togados.

Los nuevos magistrados que llegan a la Sala de Instrucción deberán continuar con las sendas investigaciones que venían adelantando sus colegas, como el escándalo de corrupción en la UNGRD, las múltiples investigaciones contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y los casos pendientes que siguen activos contra varios congresistas y excongresistas de Colombia.