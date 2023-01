Cuestionado proyecto en Cali: buscan aprobar una extensión a la sobretasa a la gasolina, así como otros impuestos

Mientras los caleños disfrutaban del penúltimo día de la Feria de Cali, el 29 de diciembre de 2022, en el Concejo de esa ciudad se aprobó en primer debate de sesiones extraordinarias uno de los proyectos más cuestionados e importantes en materia de vigencias futuras y empeño de las finanzas públicas de la capital del Valle hasta 2045.

El proyecto en mención es el 180, que se fundamenta, entre otras cosas, en extender el cobro de la sobretasa de la gasolina, que iba, inicialmente, hasta 2029, por 16 años más.

Además, dice el proyecto, estos recursos, que se esperan sean de alrededor de 1,5 billones de pesos, serán redireccionados para apalancar la sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Transporte Masivo (MIO).

Pero las sorpresas de esta iniciativa no paran ahí. Los recursos obtenidos del cobro por congestión (impuesto que pagan quienes quieren evadir el pico y placa) también irán para el MIO y se extenderá hasta 2045, igualmente. En resumen: el proyecto 180 alarga el cobro de la sobretasa a la gasolina del año 2029 al año 2045; además, determina que el cobro de rentas de la Secretaría de Movilidad será inyectado al MIO.

El alcalde Jorge Iván Ospina presentó el proyecto en el Concejo. - Foto: juan carlos sierra-semana

Estos recursos ascienden a 1,5 billones de pesos en el caso de la sobretasa a la gasolina y más de 30.000 millones de pesos por infracciones de tránsito, y el cobro de la tasa por congestión que pagan los caleños para movilizar su vehículo sin restricción en horarios de pico y placa. Todo parece indicar que se trata de una acción desesperada para evitar el colapso financiero del MIO, pero el concejal Roberto Ortiz tiene otra lectura y pone sobre la mesa un manto de dudas sobre lo aprobado.

“En días pasados dejé constancia donde veía la inviabilidad de otorgarle este manejo al alcalde Ospina, porque prácticamente es entregarle 1,5 billones de pesos de la sobretasa a la gasolina hasta el año 2045. Entonces, con esto el alcalde puede ir a un banco y disponer desde hoy de esa plata”, dice el cabildante.

Denuncia Ortiz que, de aprobarse en segundo debate a mediados de enero, la ciudad quedará con una deuda gigante que le impedirá obtener recursos externos para continuar con su desarrollo. “Lo preocupante es que estamos hablando de un alcalde tan cuestionado, tan señalado del mal manejo de las finanzas públicas en Cali, entonces, a mí me da miedo. Además, no presenta un plan claro de qué hará con la plata”, agrega.

La sobretasa a la gasolina se extendería por 16 años más. - Foto: Getty Images / PhotoAlto/Ale Ventura

Asimismo, señala que “entregarle a Ospina todo ese manejo, toda esa plata, sería entregarle dos veces el préstamo que aprobó el Concejo por 650.000 millones de pesos, y que no nos digan qué es lo que se hará realmente con esa plata. Es un peligro (...) y ahora con esto la ciudad va a quedar prácticamente sin ingresos, solo con rentas comunes como el predial, Cámara de Comercio y no más”. A estas preocupaciones de Roberto Ortiz se suma una grave denuncia hecha por el congresista vallecaucano Alejandro Ocampo en el Concejo de Cali.

“Nadie discute que el MIO necesita plata, lo que queremos es que nos expliquen cómo será el tema de la plata, porque hay muchas dudas: ¿quién estructura el proyecto? Y no encontramos el contrato. Yo tengo una pregunta: ¿este proyecto tiene comisión de éxito? Porque si la tiene es necesario que nos digan de cuánto es, porque en la calle se habla de entre cuatro y cinco millones de dólares, ¿y quién la cobra? Lo que hoy vamos a tener me huele a problema futuro”, asevera Ocampo.

Frente a estos señalamientos, el gerente de Metrocali, Óscar Ortiz, asegura que esas afirmaciones son irresponsables. “Al representante a la Cámara, en sesión del Concejo, yo le dije que me parecía irresponsable que hiciera esas afirmaciones y que si tenía conocimiento de alguna irregularidad se dirigiera ante la Fiscalía”.

El proyecto contempla que los recursos que se obtengan de la sobretasa a la gasolina se destinen a financiar el MIO. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

No obstante, defiende el proyecto y señala que se trata de un salvavidas necesario para el sistema. “El MIO no está quebrado, pero tiene una serie de dificultades. Hemos perdido la demanda, que hoy está en el 65 por ciento, no tenemos las fuentes de financiación para pagar la operación”.

Así las cosas, el segundo debate de este proyecto, que a todas luces pinta que será aprobado, se convertirá en un escenario de acusaciones y un lastre más para la baja popularidad de la administración de Jorge Iván Ospina en Cali.