David Luna, María Fernanda Cabal y Luis Felipe Henao invitan así a los colombianos a la ‘Marcha de la mayoría’

Este martes 20 de junio, el presidente Gustavo Petro podría enfrentar la marcha más multitudinaria en su contra desde que llegó al poder, en agosto del año pasado.

Se trata de la llamada ‘Marcha de la mayoría’, con la que se busca alzar la voz contra las reformas y recientes anuncios del Gobierno nacional, promete ser una movilización gigantesca. La convocatoria cobija a la mayoría de ciudades capitales de Colombia, así como Miami, Estados Unidos, donde hay una gruesa población de colombianos.

Para ese día, en diferentes ciudades del país, está convocada ‘La marcha de la mayoría’, una manifestación sin color político que busca enviar un mensaje contundente de rechazo al Gobierno y sus polémicas reformas. La convocatoria nació de forma espontánea en uno de los llamados Space o salas de conversación de Twitter. Desde entonces, el efecto bola de nieve ha sido claro y, además de Bogotá, habrá marchas en por lo menos 20 ciudades de Colombia.

Por supuesto, los líderes políticos no se hicieron esperar y en los últimos días previos a la gran marcha han invitado a sus seguidores, por medios de sus redes sociales a salir a las calles. Entre ellos David Luna quien lo hizo a través de un video: “Nos vemos mañana a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional para marchar en defensa de las libertades, de nuestras instituciones, de la libertad de prensa y de la independencia de poderes” #TodosALaCalle20J #YoMeSumo.

La senadora María Fernanda Cabal, también impulsó a los colombianos a defender sus patria: “#TodosALaCalle20J por esta patria que nos ha dado tantas alegrías, a pesar de aquellos que se empeñan en destruirla.

Por otro lado, Luis Felipe Henao trinó: “Marchemos por nuestro país, para no tener que marcharnos de nuestro País. #LaMarchaDeLaMayoria #TodosALaCalle20J”.

Asímismo, Ariel Ricardo Armel señaló: “Vamos todos a las calles el 20 de junio Tienes que ir tú, con tus familiares y 5 amigos, un efecto multiplicador que le diga a Petro que las mayorías no quieren sus reformas y no quieren ver al país destruido”.

“Yo saldré a la calle porque Colombia ha sido la suma de los esfuerzos de muchos que lo dieron todo por Colombia, personas que no mataron, ni secuestraron, ni violaron a mujeres ni a menores. Colombia no es un paraíso, pero tampoco es la bazofia que nos vende Petro. Colombia no nació el 7 de agosto del año pasado”, dijo el periodista Diego Santos, uno de los principales líderes de la manifestación, en diálogo con SEMANA.

Jaime Arizabaleta, precandidato a la Alcaldía de Cali, y opositor de Petro, le dijo a esta revista: “Hay que salir a marchar porque la democracia es muy difícil consolidarla, pero muy fácil perderla. Petro piensa que por ganar las elecciones presidenciales, con un cortísimo margen, puede hacer lo que se le venga en gana con las instituciones y el país. Yo marcho para que no persiga a la prensa, para que aclare la financiación de su campaña y para que no utilice la inteligencia del Estado para chuzar opositores. Del 20 de junio dependerá si su tiranía se profundiza o si se frena. Por eso debemos ser millones en las calles de Colombia”.

Puntos de concentración y desplazamientos para la marcha del próximo 20 de junio

Los recorridos que contemplan las movilizaciones serán los siguientes:

Bogotá: Universitaria de Bogotá, hasta la plaza de Bolívar.

Manizales: Desde el sector ‘El cable’ hasta la plaza de Bolívar

Cartagena: Camellón de los Mártires hasta la torre del reloj

Cúcuta: Ventura Plaza hasta el Parque Santander

Barranquilla: Monumento Joe Arroyo hasta el Paseo Bolívar.

