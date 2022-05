¿De dónde saldrían los recursos para el programa de gobierno de Fico? Esto respondió el candidato

Gutiérrez dijo que podría realizar una reforma tributaria que le dé unos 10 billones de pesos por año, aunque aclaró que esa iniciativa no afectaría a la clase trabajadora.

Con la entrada del nuevo gobierno, uno de los grandes interrogantes es de dónde saldrán los recursos para financiar todas las propuestas que durante la campaña los candidatos le han prometido a los colombianos. Algunas de las críticas contra los aspirantes a la Presidencia es de dónde saldrá el dinero para llevar a cabo los distintos proyectos, ya que muchos parecen irrealizables.

Federico Gutiérrez contó en detalle cómo logrará financiar cada una de las propuestas si logra llegar al poder. Según cálculos del candidato, para sus cuatro años de gobierno necesitaría unos 144 billones de pesos, es decir, unos 36 billones por año.

El aspirante del Equipo por Colombia comentó que una de sus prioridades será no afectar a las empresas ni a los asalariados, y que principalmente buscará recursos para programas sociales como Cero Hambre, derrotar la pobreza, o brindar asistencia a las mujeres, jóvenes y campesinos, especialmente.

“Para lograr una Colombia diferente, sin hambre, sin violencia, donde haya progreso, sin poner el riesgo al país, ni los empleos, ni las empresas, ni las familias”, señaló el candidato del Equipo por Colombia.

Fico cuestionó que desde otras campañas se hagan promesas sin fundamento y muchas veces sin analizar los costos que estas puedan tener.

Según detalló el candidato, destinaría 20 billones de pesos para reducción gastos de funcionamiento, 30 billones para facturación y modernización de la Dian, 20 billones para el sistema general de regalías, 10 billones para un mayor crecimiento del producto interno bruto (PIB), 8 billones para gastos no ejecutados, 26 billones para proyectos de infraestructura y alianzas público-privadas, 30 billones para mayor recaudo, 10 billones de recursos adicionales por comportamiento de precio del petróleo. Esto da un total de 154 billones de pesos, menos los últimos 10 billones del monto del petróleo.

Es claro que para muchos de estos recursos necesitaría ‘echar mano’ de una reforma tributaria. El candidato aclaró que no descarta presentarla, pero que si lo hace, no será de más de 10 billones por año y que no afectará a la clase media ni a los más vulnerables.

“Estamos planteando una reforma tributaria sensata, para que se pueda ejecutar a partir del 2023-2024 y 2025, que sería de $ 10 billones anuales”, afirmó el candidato.

Fico quiere continuar impulsando la reactivación económica del país luego de la pandemia y el paro, por lo que considera que será fundamental lograr obras estratégicas y entregar subsidios en los casos que se requiera para que los colombianos no aguanten hambre.

“Este plan es viable y realizable, no es una locura para nada y por supuesto que lo vamos a cumplir”, señaló el exalcalde de Medellín.

Fico aprovechó para criticar los números de Gustavo Petro, según lo que el líder del Pacto Histórico ha planteado. Afirmó que la reforma tributaria que propone necesitaría de unos 50 billones por año, lo que representa unos cinco puntos del PIB anual.

Considera que con la propuesta de Petro, el país podría quedar desfinanciado y entraría en una profunda crisis social.

“La reforma de Carrasquilla, con la que no estuve de acuerdo, la del actual Gobierno de 21 billones de pesos, casi incendia el país. Luego de eso se aprobó una de 14 billones, entonces, eso tiene unos riesgos”, reconoció el candidato.

Sobre las exenciones de renta, Fico comentó que ascienden a 17 billones, por lo que revisará cómo están afectando en muchos casos a personales naturales y jurídicas y ahí también podría haber ajustes.

Sobre el tema económico, el candidato aclaró que no haría una reforma tributaria agresiva porque eso podría afectar la reactivación económica, desestimularía la generación del empleo y afectaría a los sectores más vulnerables.