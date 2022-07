“Defendamos las libertades económicas porque no hacerlo, afecta la democracia”: Iván Duque

En el marco de la instalación del XXXIV Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, el presidente Iván Duque se refirió este sábado a diferentes temas, especialmente lo que concierne a lo económico y empresarial.

Así se conoció por un fragmento de su discurso en el departamento que compartió a través de su cuenta de Twitter, en el que afirmó: “No nos dejemos llevar por sentimientos vergonzantes frente a la empresa. En muchos países de América Latina a las empresas las laceraron, poniéndolas en el plano de una confrontación social donde al empresario lo llamaban ‘rico indolente’ y al trabajador el ‘pobre’ y lo trataban de enfrentar el uno al otro para, a partir de esa fractura, permitirle a muchos cabalgar en sus aspiraciones políticas”.

“La Colombia que tenemos hoy, es una Colombia donde la micro, pequeña, mediana y gran empresa prospera y tiene que seguir prosperando. Defendamos las libertades económicas en todo momento y en todo lugar”, continuó diciendo.

El país necesita mantener un espíritu emprendedor; reiteró, “defendamos las libertades económicas porque el día que no lo hagamos, se afecta la estructura democrática de una nación. Cuando un gremio o los pequeños empresarios dejan de hablar por intimidación, se afecta la democracia”, expresó el mandatario saliente, que dejará de serlo el próximo 7 de agosto cuando se posesione el presidente electo, Gustavo Petro.

De igual manera, Duque aseguró que deja una Antioquia modernizada en infraestructura que se conecta con el mundo, “que también mira a otros rincones del planeta con ese ímpetu y esa verraquera qué caracteriza al antioqueño, que también encara las virtudes grandes del pueblo colombiano”.

Además, respecto a las Fuerzas Militares, dijo que para que la democracia triunfe, requiere a una fuerza pública “querida, vigorosa, respetada. Hoy, queridos amigos, expresamos nuestra solidaridad, nuestro afecto, cómo lo hemos hecho desde el primer día con nuestra fuerza pública, cuando es atacada por los grupos criminales. La hemos apoyado y la seguiremos apoyando”.

Algunos, ahora, se vienen a “rasgar las vestiduras, ahora les viene a doler la policía, cuando no hicieron más, sino lacerarla, acusarla y vilipendiarla y lo mismo con nuestro Ejército Nacional, yo no, yo he estado con la fuerza pública en las buenas y en las malas, cómo tiene que ser. Y los hemos respaldado, los hemos apoyado, le hemos exigido, y también hemos sancionado las conductas individuales, de quienes transgreden el honor de servirle a Colombia”, continuó el mandatario.

“En nuestro Gobierno hemos entregado #VíasDelNUS, #Mar1, #Pacífico2 y #ConexiónNorte. Le dejaremos al departamento la más grande inversión de su historia en infraestructura vial, una región modernizada que se conecta con el mundo”, compartió a través de la cuenta de Twitter.

Así las cosas, remembraron las intervenciones anteriores del presidente desde que llegó a tener el máximo cargo político en el país desde 2018, y posteriormente en los dos años siguientes, hasta este 2022.

Finalmente, Duque se declaró muy honrado con el reconocimiento que “nos hacen los Dirigentes del Suroeste Antioqueño, con quienes hemos trabajado #EnEquipo en la promoción y articulación socioeconómica de la región. Siempre contarán con mi voz y mi respaldo”.