Judicial

Defensa de Diana Ospina pedirá que el caso sea investigado como un secuestro extorsivo agravado. “No puede quedar impune”

La mujer ya rindió su declaración ante la Fiscalía General detallando todo lo que vivió durante el “paseo millonario”.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 9:06 p. m.
Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

Diana Ospina rindió su declaración ante la Fiscalía General, en la noche de este martes, 24 de febrero, por el secuestro del cual fue víctima después de abordar un taxi en el norte de Bogotá. La mujer, quien fue hallada en la vía que conduce al municipio de Choachí, en Cundinamarca, detalló los momentos de angustia que vivió.

El abogado Andrés Felipe Peláez, quien recibió un poder para representar a Diana Ospina y a su familia, le pidió a las autoridades que investiguen a fondo e identifiquen a los responsables de este delito.

“Solicitaremos que se adopten de inmediato todas las medidas investigativas necesarias para identificar y judicializar a los responsables”, precisó el jurista mediante un comunicado de cuatro puntos.

El abogado fue enfático en pedir que se trate este caso como un secuestro extorsivo agravado; y hurto calificado y agravado. “No puede quedar en la impunidad”, señaló.

Por esto, le pidió a la Fiscalía y a todas las autoridades que tengan competencia para que recolecten todos los videos de las cámaras de seguridad ubicadas cerca a la discoteca Theatrón, en la localidad de Chapinero, donde Diana abordó el taxi.

Así como todos los registros del vehículo que, según las primeras informaciones, transportó a la mujer hasta su residencia en el occidente de Bogotá. En ese punto, dos hombres –que se movilizaban en otro vehículo- la abordaron.

Hacemos un llamado para que desplieguen toda su capacidad técnica y operativa, incluyendo el análisis integral de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la verificación de posibles patrones similares recientes”, aseveró el apoderado de la víctima.

Igualmente, y como petición especial, fue claro en solicitar un respeto por la privacidad de Diana Ospina y su núcleo familiar y social. “Con el fin de preservar su tranquilidad y no afectar la investigación. Diana agradece el respaldo recibido y, una vez culminen las diligencias judiciales, ofrecerá las declaraciones correspondientes en condiciones que garanticen su seguridad”.

