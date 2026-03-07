Nación

Defensoría del Pueblo se pronunció por caso de patrullera que fue capturada tras confrontación con un superior

La entidad señaló que le ha brindado “acompañamiento, orientación y representación jurídica desde las primeras audiencias”.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 3:55 p. m.
La ptrullera Winny Saray Córdoba y la defensora del pueblo, Iris Marín.
La ptrullera Winny Saray Córdoba y la defensora del pueblo, Iris Marín. Foto: Semana

La Defensoría del Pueblo se pronunció este sábado, 7 de marzo, sobre el caso de la patrullera Winny Saray Córdoba, quien sostuvo una confrontación con un superior por su peinado y fue capturada.

En un comunicado, la entidad señaló que la oficial habría sido agredida por un mayor del comando de Policía del departamento del Chocó y aseguró que le ha brindado acompañamiento, orientación y representación jurídica desde las primeras audiencias.

El caso se conoció tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa el enfrentamiento entre la uniformada Córdoba y el mayor. En la grabación, el superior le dice que no está peinada, pero ella lo niega: “Patrullera, patrullera, no está peinada, estoy dando una orden”, se escucha en el clip.

Posteriormente, el mayor afirma: “Cállese, cállese”, lo que molestó a la patrullera, quien le pidió que no la mandara a callar. “Me respeta, no me voy a callar”, agregó. El video se corta después, momento en el que se menciona que habría ocurrido una agresión física, aparentemente por parte de la uniformada.

Nación

Combates entre Ejército y ELN dejan a un guerrillero muerto, seis capturados y nueve menores recuperados en Arauca

Bogotá

Enorme hueco en Bogotá, tras el hundimiento de la capa asfáltica, genera problemas de movilidad en la localidad de Suba

Nación

Un jurado de votación fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos tras sanción de la Procuraduría General. Esto hizo

Nación

Previo a la jornada electoral del 8 de marzo, un hombre fue sorprendido con un maletín lleno de billetes de $50.000

Nación

Superintendente de Salud responde a grave denuncia del congresista Andrés Forero, sobre multiplicación de la contratación

Nación

La petición que les hizo a los empleadores el Ministerio de Trabajo, por jornada electoral

Nación

Defensoría del Pueblo dispondrá de más de 1.700 funcionarios para acompañar la jornada electoral de este 8 de marzo

Política

La defensora del Pueblo niega fraude electoral: “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”

Política

Defensoría del Pueblo alerta sobre 457 amenazas de muerte a líderes sociales y actores políticos previo a las jornadas electorales de 2026

Política

Defensoría del Pueblo enciende las alarmas: reporta “baja respuesta” del Estado frente a riesgos electorales en municipios vulnerables

En un comunicado, la Defensoría afirmó que rechaza la violencia basada en género.

“Rechazamos de manera categórica toda forma de violencia basada en género en el ámbito institucional y expresamos nuestra preocupación ante el incremento reciente de reportes de mujeres policías de la Regional Chocó que denuncian acoso laboral, violencia institucional y posibles actos de discriminación racial, razón por la cual la Defensoría mantiene un seguimiento integral a estos casos para garantizar la protección de los derechos de las servidoras públicas, promover entornos laborales seguros, libres de violencia y discriminación”, indicó la entidad.

“Asimismo, exigimos a las autoridades competentes la investigación y sanción diligente de cualquier vulneración a la dignidad humana”, subrayó.

Policía confirmó que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, apareció y se reunirá con su familia

La vicepresidenta también se pronunció

En las últimas horas, la vicepresidenta, Francia Márquez, defendió a la uniformada al señalar que no se trata de un hecho aislado.

“Como mujer afrodescendiente y vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba, en Quibdó”, expresó la alta funcionaria.

Y manifestó: “Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”.

Polémica por patrullera que agredió a su superior porque no tenía el cabello arreglado llamó la atención de Francia Márquez

“Ninguna mujer debe ser humillada ni ridiculizada por su identidad. La dignidad de las mujeres negras no se negocia”, subrayó Francia Márquez.

También indicó: “La violencia nunca será el camino, pero tampoco podemos seguir normalizando la discriminación. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todos y todas”.

