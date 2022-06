Denuncian ante la Fiscalía al médico que anunció despido de empleados que votaran por Petro

Ante la Fiscalía General fue radicada una denuncia en contra del médico Juan Gabriel Cubillos Benavides después de que anunciara que iba a despedir a los empleados de su clínica que votaran por Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial.

En la acción judicial radicada por el abogado John Montaña, del colectivo Control Ciudadano Colombiano, se manifiesta que el profesional de la salud debe ser investigado por los delitos de constreñimiento al sufragante, actos de discriminación e instigación para delinquir.

En la denuncia se anexó el video publicado por el médico en sus redes sociales en las que se advierte que iba a realizar una prueba de polígrafo después de los comicios para certificar la votación de sus empleados.

“Después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo. No le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal” Dr Gabriel Cubillos, Clínica de la obesidad en Bogotá.



— Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) June 16, 2022

“No pienso darle comida a alguien que sea de esa calaña. No voy a soportar eso ni en mi empresa ni en ningún lado. Hagan lo que yo voy a hacer. Voy a realizar un polígrafo después de las elecciones y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo”, indicó el médico adscrito a la Clínica de la Obesidad y Envejecimiento de Bogotá.

El cirujano, de igual manera, aprovechó el momento para despacharse en contra del entonces candidato del Pacto Histórico y puntualizó que nunca se ha identificado con sus posturas políticas.

“Yo no voy a esperar, ni soy representante de un guerrillero. De alguien que ha robado, que ha extorsionado, que ha atracado, que le gustan los travestis y que es terrorista. Yo no me identifico con ese tipo de personas”, dijo inicialmente.

Luego, concluyó: “No estoy dispuesto a esperar a que pase lo mismo que ha pasado en otros países. Díganme ustedes un país socialista que esté bien. Ninguno”.

El pasado viernes 17 de junio, el doctor Cubillos publicó otro video en sus redes sociales en las que denunció haber recibido mensajes amenazantes, asegurando que tenía temor por su integridad personal.

Abogado John Montaña, en representación de Control Ciudadano Colombiano radicó denuncia penal ante la Fiscalía contra el médico Juan Gabriel Cubillos, por varios delitos.

“He recibido amenazas contra mi vida, mi patrimonio y contra mis empleados. Dejo el precedente de que me han amenazado y de que temo por mi vida. Si me pasa algo, el responsable es Gustavo Petro y todas las personas que escribieron amenazándome”.

El médico aprovechó la oportunidad para ofrecerles disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas con sus declaraciones. “He madrugado durante toda mi vida para darle empleo y trabajo a mucha gente. Nadie me ha dado nada ni espero que el Gobierno me dé nada. Todo lo que hago lo hago por mi familia, empleados, colaboradores y pacientes. Soy uno de los pocos empresarios que durante la pandemia les mantuvo el salario. Ellos adoran la empresa”.

Tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República para el periodo 2022-2026, se ha registrado un movimiento para que los empresarios no cuenten con los servicios de los empleados que hayan votado por el candidato del Pacto Histórico.

El pasado martes se conoció un audio del popular influencer Miguel Polo Polo que le pidió a los empresarios despedir a las personas que hayan votado por Petro.

“Me quiero tomar el atrevimiento de hacerles una recomendación. Ojalá puedan examinar, dentro de sus empleados, quiénes votaron por Petro. A los que votaron por Petro, por favor échenlos de sus empresas y que le digan a Petro que les dé trabajo”, indicó el influencer.