SEMANA conoció en su totalidad la denuncia radicada ante la Fiscalía General en contra de Viviana Marín Carmona, la secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), movimiento que hace parte del Partido Comunista de Colombia.

En la acción judicial, presentada por la Corporación Colectivo de Abogados ‘Francisco de Paula Santander, se citan las declaraciones de la joven quien apareció en un video promoviendo un boicot contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Muy preocupante ese video. Gracias por compartir. pic.twitter.com/0JBE1O8ara — Christopher Landau (@DeputySecState) June 28, 2026

“Porque lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”, señaló la secretaria de la cantera oficial del Partido Comunista Colombiano.

En la denuncia se pide investigar a la joven por los delitos de terrorismo e instigación a delinquir.

Esto, por considerar que sus palabras buscan crear miedo y zozobra, así como manifestaciones masivas.

¿Le podrían quitar la visa? Estados Unidos reacciona a polémica advertencia de militante del Partido Comunista Colombiano

En este aparte se hace referencia directa a que Viviana Marín Carmona participó de manera activa de las protestas que se registraron entre los años de 2021 y 2022 en contra del Gobierno de Iván Duque.

Manifestaciones en las que se atacó a integrantes de la Fuerza Pública, se quemaron estaciones de Policía, se agredieron a los ciudadanos, se destruyeron estaciones de TransMilenio y se cometieron saqueos masivos.

“Ahora, la denunciada Viviana Marín Carmona, ha aparecido en redes, después de que se conociera el triunfo de Abelardo De La Espriella, a incitar a sus contertulios de la JUCO y a la sociedad en general, a salir a las calles todos los días y ‘hacerle la vida imposible’ a los colombianos de bien y al Gobierno (...) solo porque su candidato Iván Cepeda no ganó”, indica la denuncia.

Foto referencial de las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez, en el occidente de Bogotá. Foto: Colprensa

Igualmente, por estos mismos delitos, se pide investigar al sargento (r) Alexander Chalá, muy activo en las redes sociales, y quien ha emitido varias publicaciones haciendo un llamado a la protesta en contra del Gobierno electo.

“La batalla será en las calles, a qué batalla se refiere el exsargento del Ejército incitando a los criminales de la primera línea a salir a las calles a atacar la fuerza pública a que el mismo alguna vez perteneció y hoy es una deshonra para el Ejército Nacional y para toda Colombia”, enfatizan los denunciantes.

En la acción judicial se anexan varios pantallazos de los videos de la joven Viviana Marín Carmona y de las publicaciones del sargento Chalá.

Líder de la primera línea estaría dando instrucciones de “incendiar al país” tras la victoria de Abelardo De La Espriella

“Los denunciados complotaron en contra de los colombianos, amenazando con un nuevo ‘estallido social’ por la derrota de su candidato, alcanzaron así el grado de consumación de los punibles mencionados, utilizaron para tal efecto el terrorismo, como en la pretérita oportunidad ocurrió, actuando de manera concomitante de forma dolosa, resultando sus comportamientos social y jurídicamente reprochables, haciéndose acreedores a las condignas sanciones penales”, agregaron.

El pasado fin de semana, tras ser informado, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió al grave caso al que calificó como “muy preocupante”.