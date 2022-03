Denuncian que mujer fue violada luego de que un conductor del SITP se desviara de la ruta; TransMilenio respondió

Los episodios de inseguridad siguen a la orden del día en la ciudad capital. Familiares de una mujer que se transportaba en uno de los autobuses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en el occidente de Bogotá, denunciaron a medios de comunicación que en la madrugada de este miércoles 2 de marzo la joven fue abusada sexualmente por tres hombres, luego de que el conductor de la unidad se desviara de la ruta.

Uno de los familiares de la mujer afectada relató a la emisora radial La FM con Luis Carlos Vélez que cuando la joven se acercaba a su destino, el chofer del autobús cambió de manera abrupta la ruta y se desplazó por otra arteria vial.

El hermano de la víctima contó a la citada emisora que “lastimosamente bajándose del bus del SITP la usuaria fue abusada sexualmente. Lo que ella me cuenta es que llegando a su destino, el bus se desvía, no tenemos la razón por la cuál pasó eso. Cuando eso sucede la mayoría de la gente se baja del bus, solo quedaron el conductor, una mujer y mi hermana”, denunció el familiar, quien prefirió no identificarse.

Añadió el hombre que su hermana fue trasladada al Hospital de Engativá, donde le realizan una revisión y le practican exámenes médicos para conocer su estado de salud. Hasta los momentos no se sabe si la mujer afectada colocó la denuncia ante la Policía, para que se abra una investigación e inicien la búsqueda de los tres hombres que presuntamente la abusaron.

Frente a la denuncia, desde TransMilenio aseguraron que “el hecho no ocurrió al interior de un bus zonal, sino después de que la usuaria se bajara del mismo”.

Y frente a la desviación que hizo el conductor, TransMilenio afirmó que “durante el desarrollo de la operación, especialmente del componente zonal, los desvíos son necesarios cuando se presentan afectaciones por accidentes de tránsito que, muchas veces, impiden seguir con el recorrido normal de la flota”.

No obstante, TransMilenio anunció que iniciará una investigación para establecer las causas que habrían generado el desvío del recorrido normal del bus zonal y si este cambio fue reportado por el operador, como lo establecen los protocolos.

Durante la primera semana de diciembre de 2021, dos hombres fueron capturados por sobrepasarse con las pasajeras que se movilizaban en un bus de TransMilenio. De acuerdo con las autoridades, los dos hechos señalados se produjeron en el Portal de la 80 y en Suba, luego de que dos jóvenes denunciaran los abusos ante los uniformados.

De acuerdo con datos oficiales de la Alcaldía de Bogotá, de enero a noviembre del año pasado el Comando de Servicio Transporte Masivo de la Policía realizó 21 capturas en flagrancia por situaciones de acoso sexual y tocamientos abusivos que se registraron dentro del sistema de transporte y que afectaron a decenas de mujeres en la ciudad.

Otro caso de abuso sexual en un transporte fue muy sonado el año pasado en Bogotá. El pasado 27 de noviembre una mujer que decidió tomar un taxi sobre las 9:30 a. m. fue drogada y posteriormente abusada sexualmente, según reportaron autoridades policiales.

De acuerdo con el relato de la víctima, el taxi lo tomó en la autopista Sur, cerca del Portal de Venecia, en Kennedy. En ese momento ella se dirigía hacia la avenida Boyacá, por lo que fue la ruta que le indicó al conductor, sin embargo, él no tomó las indicaciones y hasta ahí llegan los recuerdos de la mujer. “Recuerdo que le dije al conductor que tomara la avenida Boyacá, pero él dio un giro diferente y ahí ya no me acuerdo de nada más”, contó.

Asimismo, la mujer despertó en la Clínica Occidente, cerca de la estación de Marsella, a varias cuadras de donde tomó el taxi. Allí los médicos le dijeron que había ingerido una extraña sustancia, como si fuera burundanga, y además había sido abusada sexualmente.

Por su parte, las autoridades se abocaron a las labores de búsqueda del agresor y buscaban establecer si el conductor actuó solo o tuvo más cómplices de este lamentable suceso.