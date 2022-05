“Dependemos de nosotros mismos”, Alfonso Prada se refirió a la falta de auditoría internacional

Alfonso Prada, jefe de debate de campaña de Gustavo Petro, se refirió a la negativa de la Registraduría Nacional de no contratar una auditoría internacional para la veeduría de los comicios presidenciales de este domingo 29 de mayo.

“No es un problema del registrador Alex Vega, en sí, lo es del sistema mismo, no tener una auditoría del software de escrutinio nos deja preocupados”, aseguró.

Jóvenes de Colombia: no dejen que los viejos decidamos por ustedes.



El cambio tranquilo y profundo que necesitamos depende en gran medida de ustedes, de que mañana sí salgan de sus casas temprano, se dirijan a sus puestos de votación y depositen sus votos en las urnas. 🗳 pic.twitter.com/sFCWVzvYy8 — Alfonso Prada (@alfonsoprada) May 28, 2022

Por lo que añadió que le han expresado y le han hecho saber lo sucedido a la comunidad internacional que los acompaña en este momento, así como los más de 80.000 testigos electorales que tiene el partido en todo el territorio nacional.

“Ahora lo que queda es que dependemos de nosotros mismos. Los expresidentes contradictores se dirigieron al mandatario Duque para que evite un fraude en la compra de votos en el país”, dijo.

Y añadió que la Policía y el Gobierno tiene que actuar y que si hoy se llevan a cabo las votaciones de forma decente y transparente “el resultado será satisfactorio para Colombia”.

Así mismo, el candidato Gustavo Petro afirmó que en pocas horas entregarán los resultados de una auditoría que hicieron a Thomas & Grebb, pero que, hasta el momento, todo marcha con normalidad.

Por su parte, en sus redes sociales, el senador del Pacto Histórico Armando Benedetti también aseguró que “no hay transparencia en estas elecciones. Nunca sabremos si hubo fraude o no porque no dejaron ver el software de T&G que es el que hace el preconteo, ni se contrató la auditoria internacional. ¡Aquí hay gato encerrado!” y durante la transmisión con SEMANA, aseguró que no hay tranquilidad ni garantías.

Además, a través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, manifestó su inconformismo.

“No permitieron la auditoria técnica, el software de Thomas & Gregg que hace preconteo y escrutinio”, dijo el candidato.

Además, aseguró que esta era “la mayor garantía” para las elecciones de este domingo, debido a lo ocurrido en las votaciones parlamentarias donde el mismo candidato ha dicho que se perdieron más de un millón de votos.

En esto coincide el senador del Pacto Histórico, Armando Benedetti, quien afirmó durante el análisis previo a las elecciones de SEMANA que hay “cero confianza” en la gestión de la Registraduría para los comicios.

Igualmente, afirmó que Thomas & Gregg se equivocó porque no hubo forma de que las campañas tuvieran acceso a verificar la información: “vamos a una elección donde no sabemos qué hace Thomas & Gregg, eso en cualquier parte del mundo es violencia, porque nadie va a saber lo que está pasando”.

En su cuenta de Twitter, además, admitió que: “En este momento no siento que @petrogustavo tenga garantías ante la Registraduría para las elecciones de mañana. No hay auditoría internacional ni tampoco tenemos certeza que se hayan corregido los errores del pasado en el software de T&G”.

Otros sectores políticos de corrientes ideológicas opuestas al Pacto Histórico también admitieron tener dudas frente a las elecciones y al trabajo de la Registraduría.

El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, afirmó que no es que no se haya podido contratar la auditoria internacional, es que no “se quiso” y eso genera serias dudas frente a la confiabilidad del proceso.