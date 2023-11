Desgarrador momento: mamá de Luís Díaz rompió en llanto al reclamar libertad para su esposo, Luis Manuel Díaz, secuestrado por el ELN

“Que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar”, dijo la mamá de Luis Díaz antes de quebrarse emocionalmente al no tener noticias de su esposo Luis Manuel.

En horas de la mañana de este domingo 5 de noviembre, cerca de unas 100 personas recorrieron el barrio Lleras, de Barrancas, donde se formó Lucho Díaz, para exigirle al gobierno que acelere la liberación de Luis Manuel y al ELN que no le ponga más trabas al proceso para Mane pueda estar lo más pronto posible con los suyos.

Luis Díaz marcó con Liverpool y le dedicó el gol a su padre, quien se encuentra secuestrado: “Libertad para papá”. Muy conmovedor

Pese al mal momento que atraviesa por el secuestro de su padre, el futbolista colombiano Luis Díaz no desentona en su equipo, el Liverpool de Inglaterra, con el que volvió a jugar después de dos partidos. El guajiro entró en los minutos finales del juego y anotó para darle el empate a los dirigidos por Jürgen Klopp.

“Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde terminará todo y (a) partir de ahí pensaremos. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, yo no forzaré nada”, completó el entrenador del cuadro inglés.