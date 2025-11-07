Suscribirse

Nación

Deslizamiento de tierra genera cierre parcial de la vía Medellín-Bogotá, a la altura del sector de Copacabana

Autoridades evalúan la gravedad del evento y recomiendan vías alternas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
7 de noviembre de 2025, 2:22 p. m.
Emergencia por deslizamiento causa cierre parcial de la vía Medellín - Bogotá desde el sector de Copacabana: se recomiendan vías alternas
Emergencia por deslizamiento causa cierre parcial de la vía Medellín-Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Desde la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, un deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 14+700 de la vía Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Copacabana, Antioquia, ha provocado un cierre parcial de esta importante conexión vial entre las dos capitales. Aunque el deslizamiento no generó afectaciones a personas, se mantiene la precaución por la caída de rocas en el sector.

Por recomendación de la Secretaría de Movilidad de Medellín, se solicita a los viajeros usar vías alternas. De acuerdo con la entidad, actualmente se encuentran habilitados los dos carriles en el sentido Bogotá–Medellín. Sin embargo, en el sentido Medellín–Bogotá, el tránsito se mantiene en un solo carril.

Contexto: Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes 7 de noviembre

También se recomiendan otras rutas alternas para llegar al sector oriente y al Magdalena Medio, como la vía Las Palmas o la vía Medellín-Cisneros-Puerto Berrío.

La situación, originada por las intensas lluvias de los últimos días, ha generado afectaciones en la movilidad en otras zonas de la capital antioqueña. La vía Medellín-El Santuario también presenta un paso restringido.

Mientras se normaliza la situación, las autoridades invitan a los conductores a estar pendientes de la información que entregue la Secretaría de Movilidad de Medellín a través de los canales oficiales, a la espera de la reapertura total del corredor.

Contexto: Así fue el fatal accidente en la vía Bogotá-Girardot que dejó dos personas muertas y varios heridos

Otros deslizamientos

La zona se ha visto afectada desde el miércoles 5 de noviembre, cuando un primer deslizamiento de tierra obligó al cierre total de la misma vía.

El derrumbe ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en el kilómetro 4+040, sector del motel El Descanso del Amor, en jurisdicción del municipio de Copacabana, Antioquia. El hecho afectó el sentido Medellín–El Santuario y bloqueó un corredor clave entre la capital antioqueña y Bogotá.

Posteriormente, la concesionaria Devimed informó que la vía Medellín-Bogotá, en el tramo Medellín-Guarne, se encontraba totalmente cerrada.

Contexto: Bomberos de Bogotá lograron apagar voraz incendio en el barrio Las Cruces

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La ‘migración Mamdani’: ricos neoyorquinos huyen a Florida ante el miedo a nuevos impuestos

2. Decepción total de Colombia Sub-17 en el Mundial: oscuro panorama en la tabla de posiciones del grupo G

3. Ola de comentarios tras publicación del humorista Hassam: “Están muy inquietos”

4. Experto advirtió tres puntos demoledores que dejarían en la cuerda floja la cuenta de X de Gustavo Petro

5. Deslizamiento de tierra genera cierre parcial de la vía Medellín-Bogotá, a la altura del sector de Copacabana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Deslizamiento de tierradeslizamientoMedellínMedellín-Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.