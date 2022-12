Diálogos Itinerantes: Encuentro Latinoamericano en Bogotá habló sobre los retos de la migración en la región

Los retos de la migración en Colombia y Latinoamérica están cada vez más presentes en la academia, y no solo en las calles. Bogotá no se quedó atrás y durante estos 1 y 2 de diciembre fue la sede del primer encuentro de Diálogos Itinerantes, en el que se reunieron periodistas, organizaciones internacionales y otros miembros del profesorado experto en este tipo de situaciones.

Este se desarrolló en la Pontificia Universidad Javeriana y durante estos dos días se desarrollaron conferencias magistrales, conversatorios, presentaciones de libros, talleres simultáneos y trabajos en grupo, entre otras actividades, con el objetivo de promover con todas ellas una mayor responsabilidad en el tratamiento de las migraciones en los diferentes ámbitos.

Diálogos Itinerantes espera ser un espacio en el que se debata sobre los principales retos y dilemas de la cobertura periodística de las migraciones, así como el destino de las niñas y los niños migrantes, y la perspectiva de género y diversidad en las narrativas sobre este fenómeno. Además, se prestará especial atención a la situación actual de las personas que están migrando a través del Darién, la frontera entre Colombia y Panamá.

Es de resaltar que este encuentro se da en el marco del proyecto de Puentes de Comunicación, como evento final de 2022, en el que la DW Akademie, del medio venezolano Efecto Cocuyo y el medio salvadoreño El Far, con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, han estado produciendo investigaciones periodísticas alrededor de la migración.

Hasta el momento, el mencionado proyecto ha producido 51 historias que fueron publicadas en diferentes medios, con alrededor de 61 periodistas de los cuales 20 fueron becados. Estos últimos también estarán presentando sus investigaciones sobre migración en Latinoamérica.

“La convicción de armar un mapa y rompecabezas propio que permita abrir los ojos sobre lo que es migrar que es, también, desplazarse”, afirmó Ginna Morelo, entrenadora en periodismo de la DW Akademie, dando su punto de vista sobre la investigación en migración.

El encuentro se da justo en medio del anuncio del plan regional para apoyar las necesidades actuales de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en 17 países de América Latina y el Caribe, de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V), que está codirigida por la Agencia de la Onu para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (Oim).

En este plan se dejó claro que se necesita de al menos 1,72 millones de dólares, con los que se busca responder a las necesidades humanitarias de los migrantes, complementando y apoyando los esfuerzos de los gobiernos de acogida, que son los principales responsables de la respuesta, de acuerdo con la Acnur.

Esto, puesto que, muchos de los migrantes y refugiados venezolanos en la región aún no tienen la forma de costear las tres comidas del día, no tienen un alojamiento seguro y digno. Y por si esto fuera poco, se enfrentan a obstáculos para acceder a atención médica y no pueden trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

A su vez promoverán la integración socioeconómica, mediante el acceso a oportunidades de empleo, educación y regularización, así como a programas de bienestar social para que puedan lograr estabilidad financiera y una integración efectiva que les permita alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo de los países que les han acogido con generosidad.