“Diego Cadena fue víctima de extorsión por parte del exparamilitar Carlos Enrique Vélez”: defensa del expresidente Álvaro Uribe

En plena audiencia del Caso Uribe, el abogado Jaime Lombana salió en defensa del expresidente Uribe desmintiendo las versiones del exparamilitar Carlos Enrique Vélez sobre diversos pagos para cambiar su versión. Allí, el abogado Lombana señaló que los abogados Juan Salazar y Diego Cadena habrían sido “víctimas de una extorsión” para que le hicieran pagos que, “aunque incómodos, no fueron ilegales”. También señaló que el expresidente Uribe no tenía conocimiento de esos pagos.

“Álvaro Uribe, insisto, no supo de pagos a Carlos Enrique Vélez. Si hubiese sabido, lo habría rechazado”, dijo Lombana señalando que se enteró mucho después de los giros.

Por un lado, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez tiene la versión según la cual el abogado Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos y le pidió que le ayudara a conseguir testimonios a favor del exmandatario. De acuerdo con Vélez, su supuesta colaboración con Cadena era decir que se había reunido con el senador Iván Cepeda, sin embargo, ante el fiscal, el exparamilitar negó que haya sostenido ese encuentro.

Dichas contradicciones son las que cuestionó el abogado Lombana en plena audiencia. “Es un mentiroso Vélez, es un extorsionista de informaciones, por su mundo criminológico. Incluso, Montealegre y Perdomo saben que hay un gran porcentaje de exparamilitares que viven extorsionando desde las cárceles”, dijo Lombana.

DIEGO CADENA ABOGADO ENVUELTO EN EL POLEMICO CASO DEL EXPRESIDENTE URIBE FISCALIA 23 DE AGOSTO 2018 FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“Vélez lo que dijo, lo había dicho antes de que apareciera Cadena. Insisto, Uribe no sabía, no lo conocía. El expresidente Uribe ante la Corte habla de su reacción. No lo permitiría, no lo habría aceptado. Hay cosas que a pesar de horas de audiencia, en la mente de todos hay cosas que se nos graban por impactantes. Esas llamadas de Vélez a Salazar, esas llamadas evidentemente en ninguna de esas llamadas se menciona conocimiento alguno del expresidente Uribe”.

Y agregó: “Al contrario, evidencian que Vélez extorsiona, falsea, amenaza en esa capacidad criminal, es una persona de real peligrosidad. Cuando hablamos de él y personas que han interactuado, estamos hablando de lo más peligroso en la criminalidad colombiana. Cuando Cadena le informa al expresidente Uribe, llega al Senado, estaba ahí Hernán Cadavid y le informa, eso fue días antes de la indagatoria”.

El abogado insistió en que Uribe sí recriminó a Cadena puntualmente sobre la idea de que le cambiaran la versión sobre las cifras. Cabe recordar que Cadena actualmente se encuentra privado de la libertad. La investigación en su contra por presunta manipulación y soborno a testigos, en el caso que llevaba como uno de los defensores del expresidente Uribe, sigue viva.

SEMANA informó a principios de enero que Cadena tendrá que explicar ante los tribunales señalamientos tan graves como la supuesta entrega de dinero a testigos, como el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, con quien, a juicio de la Fiscalía, habría asumido el compromiso de darle 200 millones de pesos, de los cuales, presuntamente, le entregó 48 millones.

En meses pasados, Cadena habló en exclusiva con SEMANA. Desmintió esos millonarios aportes y los denomina “viáticos”. Dijo que el monto fue mucho menor y que no hubo nada irregular.