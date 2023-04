DJ Valentina Trespalacios | John Poulos cara a cara con la justicia, esta es la fecha de su acusación

SEMANA pudo establecer que para el próximo 17 de abril quedó fijada la audiencia en la que la Fiscalía General acusará formalmente a John Nelson Poulos por presunta responsabilidad en el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo sin vida apareció en un contenedor de basura en la madrugada del 22 de enero, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Autor Anónimo

Poulos, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, deberá responder en juicio por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios. La Fiscalía General llegará a este proceso con un arsenal de pruebas, entre documentos y testimonios, que permiten inferir que el ciudadano estadounidense asesinó a la DJ de 21 años y luego transportó su cuerpo sin vida hasta un basurero.

Luego, tras borrar varias evidencias, abordó un vuelo rumbo a Panamá, donde tenía pensado fugarse hasta Turquía. Pero esta no era su última escala, en su premeditado plan ya tenía todo para viajar a Montenegro, un país con el que Colombia no tiene ningún tratado de extradición y hacerle el quite a la justicia colombiana.

Según contó su maquilladora personal, a Valentina Trespalacios le gustaba ir a su taller porque allí se sentía como en casa; incluso le gustaba que le tuvieran sopa. - Foto: Foto suministrada a Semana por Victoria Jiménez Escobar, maquilladora de la DJ Valentina Trespalacios.

Igualmente, el fiscal de la Unidad de Vida que acusará a Poulos pondrá de presente las grabaciones que registró la cámara del octavo piso del edificio Cappadocia, en el norte de la capital de la República. En las imágenes, que en su momento fueron reveladas en exclusiva por SEMANA, se ve cómo en la noche del 21 de enero Poulos llega al lugar con la DJ.

El reloj marcaba las 10:43 p. m. cuando ingresan juntos al apartamento 802, el mismo que había arrendado Poulos mediante una aplicación. Pocas horas después aparece en el cuadro el estadounidense, pero esta vez cargando una pesada maleta de color azul, la cual montó en un carrito de supermercado.

Valentina Trespalacios Dj - Facebook: Valentina Trespalacios - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Minutos después aparece Poulos en el estacionamiento montando, con dificultad, la maleta en el baúl del vehículo que también había alquilado. En esa misma maleta fue que apareció el cuerpo de la joven de 21 años con evidentes signos de tortura y golpes en su rostro y cuello. Estos videos son la prueba fundamental para demostrar que Poulos fue el autor del crimen.

. - Foto: SEMANA

El estadounidense entregó en un horario inusual el vehículo y acto seguido se dirigió, con toda naturalidad, hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los investigadores señalaron que Poulos borró varios mensajes del chat de Valentina y arrojó su celular en un parque cercano a donde arrojó el cuerpo sin vida de la DJ.

La Fiscalía manifestó que existen pruebas que permiten vincular directamente a John Poulos por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Captura de video

Por estos hechos, la Fiscalía General pedirá una condena de 50 años de prisión contra el estadounidense. Los familiares de la joven artista han manifestado que se opondrán a cualquier tipo de preacuerdo que le permitirá al acusado beneficios judiciales.

Silvana Núñez era una de las mejores amigas de Valentina Trespalacios. - Foto: Facebook

SEMANA estableció que en cuatro oportunidades ha cambiado de abogado defensor. El último manifestó su intención de aceptar cargos, pero si se le cambiaba el delito por homicidio simple. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el abogado de las víctimas reconocidas (madre y hermano de Valentina) rechazaron de tajo esta posibilidad.

Era un hombre posesivo

Teniendo en cuenta las declaraciones que rindieron los familiares, amigos cercanos y compañeros de Valentina Trespalacios, la Fiscalía General estableció que Poulos era un hombre celoso, posesivo y dominantes. No fueron pocas las veces que le revisó el celular, le prohibió tener reuniones con sus amigos, y le armaba pelea por no contestarle.

John Poulos enfrentará a la justicia colombiana por ser el presunto homicida de su novia, Valentina Trespalacios. - Foto: Cortesía Policía Nacional de Colombia

El ente investigador reseñó que él tenía una “obsesión permanente” por lo que, incluso, en una oportunidad Valentina había decidido terminar la relación. “Había un ciclo de violencia psicológica que antecedía el crimen, el cual estaba representando en toda la actividad de celos y control sobre la vida social de Valentina”.

Las huellas de su cuerpo son clave para resolver el crimen - Foto: SEMANA

El hecho que disparó todo fue cuando el mismo Poulos le confesó que había contratado a un investigador privado para que la siguiera en un evento de DJ que se iba a celebrar en la capital de la República. Pocos meses después Valentina le dio una nueva oportunidad al estadounidense, con quien había comenzado una relación tras conocerse mediante Instagram.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Sin embargo, Poulos no cambió y siguió siendo controlador y posesivo, revisando sus conversaciones y cuestionándola fuertemente cuando salía con sus amigos y conocidos.