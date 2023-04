Dura advertencia | Procuradora dice que no permitirá más aplazamientos en la investigación contra Nicolás Petro

La procuradora General, Margarita Cabello Blanco manifestó que no se permitirán más aplazamientos en las diligencias que se adelantan en la investigación contra el diputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos que se le adelanta contra Nicolás Petro por el supuesto ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, en el año 2022.

La advertencia la hizo la Procuradora General tras conocerse la petición de la defensa de Petro Burgos para fijar una nueva fecha en la diligencia en la que se va a escuchar la declaración juramentada de Day Vásquez, la expareja sentimental del diputado, y cuyas declaraciones en entrevista exclusiva con SEMANA motivaron la apertura de la investigación.

“La idea es que no haya más aplazamientos”, precisó Cabello Blanco. La jefa del organismo de control disciplinario explicó que se aceptó la solicitud de aplazamiento puesto que el jurista señaló que tenia otra diligencia judicial para ese día, sin embargo, le advirtió que en el futuro puede designar a su abogado suplente para que realice la respectiva representación.

Nicolás Petro y Samuel Santander Lopesierra sostuvieron un emotivo encuentro en Cartagena, el cual probaría que sí se conocían. - Foto: SEMANA - A.P.I

La diligencia estaba programada para el 20 de abril. Sin embargo, tras la petición del apoderado de Petro Burgos la Procuradora Regional de Instrucción del Atlántico fijó nueva fecha para el 28 de abril.

Nicolás Petro también enfrenta una investigación por el delito de lavado de activos en la Fiscalía General. Actualmente, el ente recolecta evidencias para verificar el dicho de Day Vásquez, exesposa del diputado, quien en entrevista exclusiva con SEMANA aseguró que en diferentes reuniones el narcotraficante Samuel Santander Lópesierra Gutiérrez, más conocido como El Hombre Marlboro; y el contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como el Turco, enviaron mil millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, este dinero nunca habría llegado a las arcas de la campaña puesto que Nicolás Petro lo habría utilizado para sus gastos personales, entre estos, la compra de un lujoso apartamento en Barranquilla y una camioneta de alta gama.

En este caso, la Fiscalía Delegada para la Seguridad Social le solicitó formalmente a la Asamblea del Departamento del Atlántico información sobre Nicolás Fernando Petro Burgos. En el documento, enviado a la Asamblea, se pide remitir toda la información que repose en la base de datos relacionada con “la calidad de diputado de esta Asamblea, así como los soportes de nómina mes a mes, correspondiente al periodo acreditado, incluidas las prestaciones ordinarias y extraordinarias y los pagos generados por diversos conceptos”.

Esta información se solicitó con el fin de corroborar estos ingresos con las cuentas bancarias de Petro, quien habría recibido esta suma de dinero en la recta final de la campaña presidencial en el 2022. Sin embargo, estos recursos los habría utilizado para sus gastos personales, entre estos, la compra de un penthouse en la capital del Atlántico.

¿Qué dijo Day Vásquez contra Nicolás Petro?

En la entrevista exclusiva con SEMANA, Day Vásquez ―exesposa de Nicolás Petro― advirtió que en diferentes reuniones en su casa en la capital del Atlántico el entonces pareja sentimental “cuadró” el recibimiento de este dinero, sin embargo, nunca lo envió a la campaña sino que se quedó con él.

“(...) Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así, otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, señaló Vásquez en la entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

Entre los altos funcionarios que se reunireron con Nicolás Petro, se encuentran el ministro del Interior, Alfonso Prada; el director del Dapre, Mauricio Lizcano, y el director del Sena, Jorge Londoño. - Foto: facebook nicolas petro

El pasado 13 de marzo, Petro fue notificado también de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra. Pocos días después, en un discurso en la Asamblea, Nicolás Petro aseguró que no iba a renunciar y que contaba con toda la evidencia para demostrar su plena inocencia en estos hechos.

“Ratificaré mi inocencia, demostraré que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos”.